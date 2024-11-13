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Имущество Блиновской планируют распродать за полгода

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Ввести процедуру реализации имущества на 6 месяцев», — сказал судья Валерий Марасанов.

Займется этим арбитражный управляющий. Судья назначил управляющим Марию Ознобихину из саморегулируемой организации «Дело».