Имущество Блиновской планируют распродать за полгода

«Ввести процедуру реализации имущества на 6 месяцев», — сказал судья Валерий Марасанов.
Займется этим арбитражный управляющий. Судья назначил управляющим Марию Ознобихину из саморегулируемой организации «Дело».
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Имущество блогера Елены Блиновской, признанной банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы.
«Ввести процедуру реализации имущества на 6 месяцев», — сказал судья Валерий Марасанов.
Займется этим арбитражный управляющий. Судья назначил управляющим Марию Ознобихину из саморегулируемой организации «Дело».