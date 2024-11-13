ГД приняла закон об упразднении зон территориального развития

На территории России отсутствуют функционирующие зоны территориального развития. Заявки субъектов РФ на создание на своей территории таких зон не поступали, в том числе ввиду возможности использования более привлекательных для регионов и потенциальных инвесторов преференциальных режимов — таких, как особые экономические зоны и территории опережающего развития, говорится в пояснительной записке.
Ранее поправками в Бюджетный кодекс РФ упразднен Инвестиционный фонд Российской Федерации, средства которого могли являться источником предоставления мер господдержки резидентам зон территориального развития. Иные источники финансирования мер государственной поддержки резидентов зон территориального развития не предусмотрены, указывают в правительстве.
Также Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях корреспондирующие поправки в Налоговый кодекс РФ — ими предусматривается признание утратившими силу отдельных положений части первой кодекса, предусматривающих предоставление резидентам зон территориального развития инвестиционного налогового кредита.
Закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.