ГД приняла закон об упразднении зон территориального развития

На территории России отсутствуют функционирующие зоны территориального развития. Заявки субъектов РФ на создание на своей территории таких зон не поступали, в том числе ввиду возможности использования более привлекательных для регионов и потенциальных инвесторов преференциальных режимов — таких, как особые экономические зоны и территории опережающего развития, говорится в пояснительной записке.