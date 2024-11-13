Чек за бортом: авиакомпании заявили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

После введения санкций в отношении РФ в апреле 2022 года президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оплату арендных платежей за границу в рублях. Для этого в российских банках были открыты счета на имя иностранных лизингодателей и на них перечислялись денежные средства. Однако такой способ не устроил арендодателей, они не приняли платежи в связи с несоответствием условиям договоров. Поэтому авиакомпании отказались от переводов платежей на такие счета, так как расходы перевозчиков не привели бы к реальному погашению задолженности.