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Bloomberg предрек Илону Маску статус нового американского олигарха

Маск после победы Трампа может стать новым «олигархом», оказывая влияние на республиканца для поддержки своих проектов, пишет Bloomberg. Вместе с тем авторы отмечают, что Маск относится к кампании Трампа как к своему бизнесу.

Источник: Reuters

Вложив не менее $132 млн в избирательную кампанию избранного президента США Дональда Трампа, американский бизнесмен и богатейший человек в мире (с состоянием $308 млрд по версии Forbes) Илон Маск собирается относиться к правительству США так, словно это его очередной убыточный проект, пишут авторы Bloomberg Businessweek Макс Чафкин и Дана Халл.

Авторы напоминают, что Маск уже получил должность в новом правительстве — вместе с Вивеком Рамасвами бизнесмен возглавит новый Департамент эффективности правительства США (DOGE). При этом участие Маска в политическом комитете America PAC авторы сравнивают с главными проектами бизнесмена — Tesla и SpaceX. Они отмечают, что Маск лично включился в проект, много времени проводил в Пенсильвании и наравне с Трампом участвовал в предвыборных митингах.

Также в статье говорится, что свою соцсеть Х (бывш. Twitter) Маск превратил в «праворадикальную операцию быстрого реагирования». Так, предприниматель активно комментировал предвыборную кампанию и не стеснялся сексистских или расистских шуток. В Businessweek отмечают, что в последние дни, например, он посвятил много постов эвтаназии домашней белки порноактрисы. «Характерная смесь трансгрессивного юмора и наглого поведения Маска окупилась, возможно, потому, что в Трампе он нашел кандидата, который идеально соответствовал этим чертам», — пишут авторы.

Вице-президент политического маркетингового агентства Harris Media Джозайя Гейтер в комментарии для Businessweek отметила, что поддержка Трампа Маском «снизила барьер» для потенциальных сторонников республиканца. «Среди молодых мужчин теперь нормально любить Трампа», — указала она.

Авторы статьи полагают, что нынешний союз Маска с Трампом — возможно, «величайшая из когда-либо рассказанных историй, где в главных ролях властный миллиардер с демагогическими наклонностями и не менее властный миллиардер, который, просто так уж вышло, самый богатый человек в мире». Они также напоминают, что это история о деньгах, поскольку Маск вложил значительные средства в кампанию республиканца, однако после его победы с лихвой окупил все вложения на фоне роста акций Tesla Inc. Вместе с этим бизнесмен, видимо, рассчитывает на содействие Трампа в его проектах, таких как миссия на Марс и роботакси.

«Скоро для Маска может появиться более точный термин: олигарх. И это может относиться не только к нему, но и к Джеффу Безосу, Сэму Альтману, Сундару Пичаи, Сатье Наделле и некоторым другим корпоративным главарям, которые после выборов принимали позы, варьирующиеся от жеманной лести до откровенного унижения в надежде получить от Трампа то, что они хотят», — заключают авторы статьи.

Выборы в США состоялись 5 ноября. По последним данным, Трамп набрал 50,2% голосов, Харрис — 48,1%. Однако у них значительный отрыв по числу выборщиков, которые определят главу государства 17 декабря: Трампу досталось 312 голосов, Харрис — 226. Для победы нужно 270.

Накануне Трамп назначил Маска соруководителем комиссии по эффективности работы правительства. По его словам, тот согласился возглавить орган, который проведет «полный финансовый и операционный аудит всего федерального правительства» и разработает план по устранению «мошенничества и неправомерных платежей». Маск ставил цель сократить расходы федерального бюджета США на $2 трлн.

Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй в беседе с Bloomberg предполагал, что Маск станет ключевым посредником между США и Китаем по многим вопросам, касающимся технологий и торговли. По словам старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Дерека Сизорса, Маск «крайне прокитайски настроен», в отношениях предпринимателя с Пекином сложилась определенная схема, и китайские власти воспользуются этим, чтобы попытаться повлиять на администрацию Трампа.