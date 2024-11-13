Bloomberg предрек Илону Маску статус нового американского олигарха

Авторы статьи полагают, что нынешний союз Маска с Трампом — возможно, «величайшая из когда-либо рассказанных историй, где в главных ролях властный миллиардер с демагогическими наклонностями и не менее властный миллиардер, который, просто так уж вышло, самый богатый человек в мире». Они также напоминают, что это история о деньгах, поскольку Маск вложил значительные средства в кампанию республиканца, однако после его победы с лихвой окупил все вложения на фоне роста акций Tesla Inc. Вместе с этим бизнесмен, видимо, рассчитывает на содействие Трампа в его проектах, таких как миссия на Марс и роботакси.