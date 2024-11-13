Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

До этого, 7 октября, сообщалось, что Блиновская пыталась продать свое имущество для выплаты долгов. Юристы Блиновской 2 октября закрыли ее долг перед налоговой по НДФЛ в размере свыше 320 млн рублей. Адвокат блогера Наталия Сальникова заявила о невиновности своей клиентки. Защита считает, что оглашенное во время судебного процесса содержимое переговоров и переписок Блиновской доказывает ее непричастность к преступлениям.