Блогера Елену Блиновскую признали банкротом

Уточняется, что налоговые инспекторы выступили против данного решения, поскольку в распоряжении у блогера находится большое количество имущества.
Адвокаты Блиновской утверждали, что долги будут погашены до конца декабря. Однако арбитражный суд признал «королеву марафонов» банкротом. Судья постановила ввести в отношении Блиновской процесс реализации имущества. На данный момент защита блогера не определилась, будет ли обжаловать решение суда.
В Савеловском районном суде Москвы 7 ноября состоялось очередное заседание по делу Блиновской. Была допрошена помощница блогера, которая является генеральным директором одного из ООО, имеющих отношение к «королеве марафонов». Женщина заявила, что не заключала каких-либо договоров с блогером, поддерживала с нею исключительно рабочие отношения и по собственному желанию прошла все ее курсы.
В Федеральной налоговой службе 17 октября сообщили, что Блиновская разделила свои доходы на 21 юрлицо, это были юридические организации и индивидуальные предприниматели. Недоимка блогера по НДС в итоге превысила 733 млн рублей.
До этого, 7 октября, сообщалось, что Блиновская пыталась продать свое имущество для выплаты долгов. Юристы Блиновской 2 октября закрыли ее долг перед налоговой по НДФЛ в размере свыше 320 млн рублей. Адвокат блогера Наталия Сальникова заявила о невиновности своей клиентки. Защита считает, что оглашенное во время судебного процесса содержимое переговоров и переписок Блиновской доказывает ее непричастность к преступлениям.
30 августа блогер частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов. В тот же день Савеловский суд разрешил ей продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга. 19 августа стало известно, что Блиновская подала заявление о своем банкротстве, чтобы получить возможность реализовать свое имущество для погашения долга по налогам.
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской 25 июля. По данным следствия, блогер при пособничестве супруга Алексея не выплатила налоги, а после легализовала 716 млн рублей. В апреле 2023 года блогера Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.