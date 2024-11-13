Адвокат сообщил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля

Судебные приставы подали иск в апреле, рассказал юрист и добавил, что сторона защиты планирует подавать апелляционную жалобу.
РБК обратился за комментарием в Мещанский суд Москвы.
Здание находится напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд, 2. Помещения в составе этого объекта Мещанский суд решил арестовать в начале апреля. В июне служба судебных приставов исполнила решение суда об обращении в доход государства части гостиницы и торговой галереи. По данным Росреестра, речь шла минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».
Прежде эти активы принадлежали Хотину. Он полагает, что требования приставов не основаны на нормах права. В марте 2024 года его отправили в колонию на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб., вину он не признал. Его состояние — $700 млн, он на 154-м месте богатейших предпринимателей России, оценивает Forbes.
Площади в апреле арестовали по делу, истцом в котором выступает руководитель отдела по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП А. А. Васильев. Согласно выписке из ЕГРН, он попросил обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
«Коммерсантъ» отмечал, что Хотин никогда не был на госслужбе. В беседе с изданием управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов назвал ситуацию достаточно запутанной и отметил, что «не совсем понятны основания», по которым приставы накладывают обеспечительные меры на это имущество.
«Торговая галерея — это очень качественный объект, сама локация притягивает платежеспособных покупателей, туристический поток. Поэтому я считаю, что объект можно оценить в 5,5−6 млрд руб. Что касается гостиницы, то это уникальный трофей: 180 номеров в нем можно оценить примерно в $1,5 млн каждый», — оценил член совета директоров IBC Real Estate Микаэл Казарян.