Адвокат сообщил о национализации отеля Four Seasons напротив Кремля

Здание находится напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд, 2. Помещения в составе этого объекта Мещанский суд решил арестовать в начале апреля. В июне служба судебных приставов исполнила решение суда об обращении в доход государства части гостиницы и торговой галереи. По данным Росреестра, речь шла минимум о 34,7 тыс. кв. м, собственником которых выступает компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, «функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow».