Ввоз и ныне там: импорт новых машин в РФ ставит рекорды

Импорт новых автомобилей в Россию растет с середины весны. При этом ввоз подержанных машин снижается. Одновременно с этим заметно меняется структура импорта по странам. Тенденцию к увеличению ввоза новых авто и сокращению подержанных эксперты объясняют невозможностью полностью удовлетворить спрос на автомобили за счет отечественного производства и ужесточением правил таможенного оформления в ряде приграничных стран. Подробности — в материале «Известий».
Догнали и перегнали
За десять месяцев 2024 года в Россию было ввезено 795 тыс. новых легковых машин, что на 45,4% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Октябрь стал лучшим за последние 12 лет: в Россию ввезли 112 тыс. новых автомобилей. Предыдущий рекорд был отмечен в августе 2012 года, когда импорт составил около 120 тыс. машин.
Объем импорта новых автомобилей растет с середины весны. Так, в апреле в РФ было поставлено около 58 тыс. машин, в мае их количество увеличилось до 69 тыс. штук. В июне рост замедлился (около 70 тыс. ввезенных авто), однако уже в июле снова резко пошел вверх — более 81 тыс. машин. В августе импорт новых легковых автомобилей составил 89 тыс. штук, а в сентябре он вырос еще на 14 тыс. штук — до 104 тыс. экземпляров.
Самым импортируемым новым автомобилем в прошлом месяце, по данным «Автостата», стал Geely Monjaro. Следом за ним расположились автомобили Chery Tiggo 4 PRO и Tiggo 7 PRO Max. В пятерку также вошли кроссоверы Haval M6 и GAC GS3.
При этом всего за месяц заметно изменилась структура импорта новых машин. Как и прежде, наибольшее число автомобилей поставляется к нам из КНР. Но если в сентябре доля «китайцев» в общем объеме ввозимых новых моделей составляла 78,6%, то по итогам октября она перевалила за 90%. На этом фоне остальные экспортеры заметно потеряли свою долю. Объем экспорта из Белоруссии снизился с 6,4 до 2,1%, из Киргизии — с 7,7 до 1,9%, из Казахстана — с 4,2 до 1,2%.
Second hand уходит в минус
Если объем импорта новых машин неуклонно растет, то поставки подержанных автомобилей из-за рубежа уменьшились, отмечают специалисты «Автостата». По данным агентства, пик импорта иностранного автомобильного second нand пришелся на июль, когда было ввезено более 50 тыс. автомобилей с пробегом. Однако уже в сентябре импорт подержанных машин снизился до 42,7 тыс. штук, а в по итогам октября упал еще на 10% — до 38,6 тыс. экземпляров. Всего с января по октябрь в Россию было ввезено 332,7 тыс. легковых машин с пробегом, что на 2,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Япония, несмотря на введенные еще в 2022 году в отношении России ограничения на поставки автомобилей, традиционно является лидером по количеству ввезенных к нам в страну подержанных машин. Именно поэтому среди авто с пробегом пятерку наиболее популярных импортируемых моделей удерживают Honda Freed, Honda Fit, Toyota Corolla, Nissan Note и Honda Stepwgn. При этом накануне Япония смягчила ограничения в отношении гибридных моделей.
При этом в структуре импорта авто с пробегом за месяц также произошли существенные перемены. Япония увеличила свою долю с 46,8 до 60,2%, а Белоруссия сократила ее с 19,3 до 4,8%. При этом объем поставок подержанных машин из Китая вырос с 5,8 до 9,1%.
Пробелы отечественного автопрома
Рекордные результаты импорта новых автомобилей эксперты объясняют тем, что отечественный автопром не может обеспечить спрос на машины во всех сегментах.
— До 2022 года 85% новых автомобилей, которые продавались в нашей стране, были собраны в России. Причем это были модели с высокой степенью локализации. Фактически они закрывали весь массовый сегмент рынка, а частично и более «высокие» сегменты. По сути, импорт был представлен моделями премиального уровня и спорткарами, но их доля была относительно невелика, — заявил «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
По его словам, сейчас, когда у отечественной автомобильной промышленности есть пробелы в ряде крупных сегментов рынка, они заполняются импортными моделями. В первую очередь автомобилями из Китая, отметил он.
Снижение импорта подержанных машин, по мнению главреда «За рулем», стало следствием общего ужесточения таможенной политики.
— Сейчас, чтобы получить льготу по утильсбору, автомобиль необходимо оформлять на физлицо. Поэтому такие машины стали ввозить под заказ, а не «оптом», как прежде. Но эта схема работает только по предоплате, а многие не готовы покупать машину по принципу «утром деньги — вечером стулья», — считает Максим Кадаков.
Рост импорта новых автомобилей, несмотря на санкции и экономические ограничения, связан прежде всего с повышением утилизационного сбора, считает управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Индексацию ставок анонсировали еще летом, после чего ввоз новых авто в страну начал стремительно расти, отмечает она.
— Автодилеры старались привезти в Россию как можно больше новых автомобилей по старым ставкам, а автомобилисты — приобрести машину до значительного повышения цен, — пояснила эксперт.
По этой же причине просел и импорт подержанных машин. Покупатели предпочли потратить свои сбережения на приобретение именно новых автомобилей, поскольку в будущем, когда цены повысятся более заметно, приобрести их в салоне будет по карману далеко не всем, полагает Ирина Франк. По ее мнению, какое-то время авторынок будет сохранять текущие тенденции, но ситуация может измениться в начале 2025 года, после очередного этапа повышения ставки утильсбора.
Затянули гайки
Изменение структуры импорта автомобилей по странам связано с ужесточением требований по таможенному оформлению в России, считает знакомый с ситуацией вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
— Например, недавно была усложнена пользовавшаяся популярностью схема с оформлением машин на льготников из Белоруссии. Результат налицо: доля автомобилей, как новых, так и подержанных, из этой страны заметно снизилась, — рассказал он «Известиям».
Также, отмечает вице-президент НАС, были сильнее «затянуты гайки» и с многочисленными схемами обхода таможенных пошлин и утильсбора через другие страны ЕАЭС: Армению, Киргизию, Казахстан. Из-за этого стало сложнее занижать таможенную стоимость машин, ввозимых через эти государства, оформлять автомобили по более низким ставкам для юридических лиц с последующим переоформлением авто на «физиков». Кроме того, возникли трудности с отправкой платежей в Армению, отметил Антон Шапарин.