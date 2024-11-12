Ввоз и ныне там: импорт новых машин в РФ ставит рекорды

Если объем импорта новых машин неуклонно растет, то поставки подержанных автомобилей из-за рубежа уменьшились, отмечают специалисты «Автостата». По данным агентства, пик импорта иностранного автомобильного second нand пришелся на июль, когда было ввезено более 50 тыс. автомобилей с пробегом. Однако уже в сентябре импорт подержанных машин снизился до 42,7 тыс. штук, а в по итогам октября упал еще на 10% — до 38,6 тыс. экземпляров. Всего с января по октябрь в Россию было ввезено 332,7 тыс. легковых машин с пробегом, что на 2,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.