ВТБ сообщил о новой схеме взлома профилей на госсервисах

Если на этом этапе человек кладет трубку, заподозрив неладное, через какое-то время ему звонят повторно, также представляясь работниками госструктур. На этот раз собеседники убеждают жертву, что в первый раз она разговаривала с мошенниками, и ее учетная запись взломана. Чтобы защитить данные, они требуют код доступа из СМС-сообщения. «В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана», — отметили в ВТБ.