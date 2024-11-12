ВТБ сообщил о новой схеме взлома профилей на госсервисах

Мошенники начали использовать новую схему для взлома аккаунтов на государственных сервисов, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.
Злоумышленники звонят человеку от имени сотрудников госструктур, сообщают, что ему пришло заказное письмо и предлагают прислать уведомление на почтовый или электронный адрес. Для оформления заявки они просят назвать проверочный код, который присылают на телефон с текстом «код восстановления доступа» к учетной записи.
Если на этом этапе человек кладет трубку, заподозрив неладное, через какое-то время ему звонят повторно, также представляясь работниками госструктур. На этот раз собеседники убеждают жертву, что в первый раз она разговаривала с мошенниками, и ее учетная запись взломана. Чтобы защитить данные, они требуют код доступа из СМС-сообщения. «В этот момент человек, находясь под психологическим давлением неизвестных и полностью доверяя им, становится жертвой дальнейшего обмана», — отметили в ВТБ.
Старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов заявил, что такие звонки составляют 30% от общего числа атак, эти схемы особенно распространились в период уплаты налогов. Он призвал не сообщать незнакомым людям личные данные и коды из СМС, а также пользоваться определителем номера.
По данным ВТБ, в первые восемь месяцев 2024 года мошенники чаще всего пользовались тремя схемами: притворялись сотрудниками «Госуслуг», работниками «Мосэнерго» или лжепокупателями с сервисов объявлений. Они обманом заставляли жертву установить программы для доступа к счетам.