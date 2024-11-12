В Замбии выразили заинтересованность в инвестициях из России

«Замбия — развивающаяся страна. Мы очень заинтересованы в продвижении или привлечении прямых иностранных инвестиций. Наша страна открыта для инвестиций из России и других стран, особенно в энергетический сектор. Замбия также горнодобывающая страна. Мы добываем полезные ископаемые, особенно медь, поэтому нам нужны инвестиции в сфере энергетики… Мы ищем оптимальное сочетание энергоресурсов, инвестиции не только в гидроэнергетику, но также и другие источники энергии, включая солнечную энергию, энергию ветра и биоэнергетику. Но нам нужны и инвестиции в горнодобывающий сектор, в сектор туризма», — сказал Мучелека агентству «на полях» первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.