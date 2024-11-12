В РФ могут ввести налог на сверхприбыль для угольной и нефтегазовой отрасли

«Федеральный закон “О налоге на сверхприбыль” устанавливает необоснованные исключения для ряда компаний, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков. Исходя из конституционного принципа равенства и всеобщности налогообложения, законопроектом предлагается существенно сократить список организаций, имеющих освобождение от уплаты налога на сверхприбыль», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».
Авторы инициативы напоминают, что в августе прошлого года Госдума приняла закон о введении налога на сверхприбыль. Для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась более 1 млрд рублей, был введен специальный налог. Согласно закону, разовая выплата составила 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022-й над показателями 2018−2019 годов. Однако предприятий угольной и нефтегазовой отрасли он не коснулся.
«Мы убеждены, что именно эти предприятия должны были в первую очередь заплатить налог на сверхприбыль, и своими сегодняшними поправками в Налоговый кодекс мы предлагаем восполнить этот пробел. Тем более, по нашей оценке, благодаря нововведению в бюджет поступит около 200 млрд рублей дополнительных средств», — пояснил «Известиям» Сергей Миронов.