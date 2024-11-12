В РФ могут ввести налог на сверхприбыль для угольной и нефтегазовой отрасли

«Федеральный закон “О налоге на сверхприбыль” устанавливает необоснованные исключения для ряда компаний, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков. Исходя из конституционного принципа равенства и всеобщности налогообложения, законопроектом предлагается существенно сократить список организаций, имеющих освобождение от уплаты налога на сверхприбыль», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».