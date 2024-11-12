Страховщики запустят возмещения от утечек данных до конца 2025 года

По словам директора по рискам «СберСтрахования», руководителя рабочей группы ВСС по развитию киберстрахования Владимира Новикова, в Совете Федерации рассматривают возможность сделать такой вид страхования вмененным (то есть добровольным, но необходимым для доступа к определенным видам деятельности). Представитель ВСС подчеркнул, что вопрос сделать этот вид страхования обязательным не обсуждается. «Мы выступаем за добровольное страхование, также идет диалог о том, что у информационной платформы или другого держателя данных должны быть разные варианты защиты, например банковская гарантия», — сказал он, добавив, что о заинтересованности в продаже такого продукта сейчас заявили порядка пяти страховых компаний, но их количество может увеличиться до десяти.