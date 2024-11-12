Оградительные меры: РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 13 ноября 2024 года будет повышена до 2569,2 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2517 рублей за тонну, сообщил Минсельхоз РФ. На фоне низких мировых цен на зерно и значительного удорожания всех ресурсов наличие экспортной пошлины снижает привлекательность отрасли и может в среднесрочной перспективе привести к сокращению посевных площадей и урожайности, считают эксперты. С какими сложностями сталкивается сельхозсектор и как может измениться объем экспорта в ближайшем будущем — в материале «Известий».
Расчетные единицы
За четыре месяца текущего сельскохозяйственного года (с июля по октябрь) было экспортировано более 20 млн т пшеницы, что приближает нас к среднемесячным показателям за последние пять лет, даже несмотря на увеличение экспортной пошлины в этот период, заявил «Известиям» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Например, на неделе с 14 августа пошлина составляла всего 257,3 рубля за тонну, что в 10 раз меньше текущего значения, что во многом связано с более сильным рублем в августе по сравнению с ноябрем.
— Это позволяет предположить, что размер пошлины не оказывает значительного влияния на объемы экспорта, особенно учитывая, что урожай превышает внутренние потребности в зерне. Тем не менее следует отметить, что пошлины оказывают влияние на финансовые показатели аграриев. В условиях мировых цен на зерно, которые, несмотря на незначительный рост, продолжают оставаться на относительно низком уровне, а также при увеличении затрат на производство, может происходить снижение маржинальности. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на возможностях компаний по закупке техники и внедрению новых технологий, — отметил эксперт.
Кроме того, по его словам, ожидается, что в текущем году урожай пшеницы может снизиться на 10−12% по сравнению с прошлогодними показателями, что способно негативно сказаться на дальнейших объемах экспортных поставок.
Пошлины на экспорт зерновых были введены правительством в 2021 году и имеют плавающий характер, что призвано способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке, напомнил Антон Тренин. Эти пошлины рассчитываются как 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.
— С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, в то время как индикативная цена определяется еженедельно как среднее арифметическое стоимости экспортных контрактов и курса доллара к рублю, установленного Банком России за пять рабочих дней до даты расчета. На данный момент индикативная цена составляет $221,9 за тонну пшеницы, — сообщил эксперт.
Экспортная пошлина на пшеницу еженедельно рассчитывается по формуле, учитывающей текущий уровень экспортных цен и курс рубля, напомнил «Известиям» ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. За неделю эти параметры изменились незначительно, поэтому ставка пошлины также увеличилась лишь на 2,1%.
В этот прирост, по его словам, основной вклад внесло увеличение обменного курса доллара, в то время как индикативные экспортные цены, наоборот, несколько снизились. Колебания пошлины, в том случае, когда они находятся в разумных пределах, не оказывают заметного влияния на объемы экспорта.
— Россия в последние годы экспортирует больше половины собранного урожая, и альтернативы этому вывозу в виде внутреннего потребления нет. При этом размер пошлины зависит еще и от базовой цены, сверх которой происходит обложение экспорта. Этот параметр не изменяется каждую неделю, а устанавливается на достаточно продолжительный срок. В 2023 и 2024 годах базовая цена последовательно повышалась с 15 тыс. до 18 тыс. рублей, что снижало нагрузку на сельхозпроизводителей, — заявил эксперт.
Однако сейчас, даже с учетом этих изменений, на фоне низких мировых цен на зерно и значительного удорожания всех ресурсов наличие экспортной пошлины снижает привлекательность отрасли и может в среднесрочной перспективе привести к сокращению посевных площадей и урожайности.
Борьба с инфляцией
Нынешнее повышение экспортных пошлин на пшеницу само по себе не является значительным: запланированное с 13 ноября увеличение составит лишь 2%, тогда как, например, в октябре она повышалась почти на 41%, сказал «Известиям» доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Однако это повышение, видимо, часть более широкой стратегии РФ, нацеленной на медленное, но последовательное сокращение экспорта зерновых.
— Борьба с инфляцией в настоящее время затруднена и, чтобы сдержать рост внутренних цен на хлеб, государство стремится сократить поставки пшеницы за рубеж. Поэтому по меньшей мере в 2024 и 2025 годах следует ожидать снижения объемов экспорта российской пшеницы. При этом в текущем году данное снижение обусловлено не только государственным регулированием, но и снижением урожая в некоторых регионах страны. Более того, экспортерам зерна из России предписано не продавать зерно зарубежным трейдерам, а поставлять его напрямую, — считает эксперт.
Такая практика была установлена в октябре и позволяет предотвратить продажи зерна российскими экспортерами зарубежным трейдерам по демпинговым ценам. Также для предотвращения демпингового экспорта государство устанавливает индикативные (то есть фиксированные) цены на экспорт пшеницы, исходя из которых затем рассчитываются и сами экспортные пошлины. Поэтому, по сути, с 2021 года экспортные пошлины на зерно — плавающие.
— Вряд ли поставки российского зерна уменьшатся вследствие продолжающегося роста экспортных пошлин. Дело в том, что с уходом крупных транснациональных игроков с российского рынка экспорт зерновых оказался сосредоточен у небольшого числа компаний. Такая олигополистическая структура экспорта слабо реагирует на введение экспортных пошлин, особенно в условиях, когда российское зерно — и так самое дешевое на мировом рынке и ему проще конкурировать с экспортерами других стран, — пояснил Евгений Смирнов.
Учитывая, что повышение экспортной пошлины на пшеницу незначительно, оно вряд ли окажет значительное влияние на российский рынок зерновых, заявил «Известиям» независимый эксперт Федор Сидоров. Повышение пошлины — это регулярный процесс, направленный на адаптацию к изменению мировых цен и балансу спроса и предложения.
— Для отечественных производителей данное повышение пошлины почти несущественно. Оно не приведет к значительным изменениям в стоимости продукции для производителей, так как разница в цене при экспорте не столь велика, чтобы кардинально изменить финансовые показатели. Скорее всего, сельхозпроизводители не ощутят значительного влияния на свою прибыль или производственные планы, — считает он.
Изменение сборов
Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 13 ноября 2024 года будет повышена до 2569,2 рубля против действующей сейчас ставки в размере 2517 рублей за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень составит 1367,4 рубля против 1266,2 рубля ранее.
Пошлина на кукурузу возрастет до 3288,4 рубля с прежних 3059,9 рубля за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $221,9 за тонну, на ячмень — $192,8 за тонну, на кукурузу — $220,9 за тонну.
В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу — с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.