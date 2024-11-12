Оградительные меры: РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу

За четыре месяца текущего сельскохозяйственного года (с июля по октябрь) было экспортировано более 20 млн т пшеницы, что приближает нас к среднемесячным показателям за последние пять лет, даже несмотря на увеличение экспортной пошлины в этот период, заявил «Известиям» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Например, на неделе с 14 августа пошлина составляла всего 257,3 рубля за тонну, что в 10 раз меньше текущего значения, что во многом связано с более сильным рублем в августе по сравнению с ноябрем.