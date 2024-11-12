Минэкономразвития оценило инвестиции бизнеса в глэмпинги

В 2023—2024 годах государство выделило из федерального бюджета на программу субсидирования строительства некапитальных средств размещения — модульных отелей и глэмпингов — 18 млрд руб., а сам бизнес фактически инвестировал 35 млрд руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.
Программа, по которой правительство поддерживает инвесторов, вкладывающихся в создание некапитальных средств размещения туристов, идет в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Поддерживать развитие модульных гостиниц и выделить на них дополнительные средства предлагал и президент Владимир Путин: в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме он отмечал, что отдых на природе в России активно развивается, а спрос на размещение в некапитальных гостиницах и глэмпингах гораздо выше, чем их количество.
Всего в 2023—2024 годах на программу субсидирования строительства модульных отелей и глэмпингов заявились 79 регионов России с более чем 1,2 тыс. проектов на 28,2 тыс. номеров, уточнили в Минэкономразвития. Из них, по данным министерства, было поддержано около половины заявок — более 630 проектов в 61 регионе на 14,5 тыс. номеров.
Мера пользуется высоким спросом у регионов и бизнеса, утверждают в министерстве: в 2025 году планируется провести новый конкурс на субсидирование некапитальных средств размещения на три года — с 2025 по 2027 год. Сумма господдержки составит 15 млрд руб.
Новый конкурсный отбор на предоставление субсидии стартует до конца 2024 года. Размер субсидии — до 1,5 млн на один номер в модульном некапитальном средстве размещения, при этом поддержка не должна превышать 50% от общей стоимости инвестиционного проекта.
Что происходит с рынком глэмпингов в России.
Глэмпинг (от англ. glamorous camping — гламурный кемпинг) — это шатры или быстровозводимые постройки на природе. В европейских странах глэмпинги стали популярны за счет роста спроса на экологический туризм. Такой объект можно построить в уникальных природных местах, где нельзя возвести отель.
В России глэмпинги активно развиваются с 2015 года. Тогда по стране их насчитывалось около 60. Впрочем, посчитать точное количество глэмпингов в России сейчас сложно, так как Росстат пока их не оценивает, ранее указывал замруководителя комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по кемпингам Ростислав Вылегжанин. По его словам, число объектов, определяющих себя как глэмпинг, в сентябре 2024 года составляло около 700. В Ассоциации глэмпингов приводили схожую оценку, добавляя, что в отрасли есть проблема с серым рынком: около 30% локаций представлены некачественным продуктом. Речь идет, например, об организованных на небольшом частном участке гостевых домах или локациях от физлиц в «дачном» формате (когда на 15 сотках строят А-фрейм, вешают гирлянду, не обеспечивают сервис и называют это глэмпингом).
Субсидировать строительство глэмпингов Минэкономразвития предложило еще в 2019 году. Уделять внимание поддержке модульных некапитальных средств размещения власти начали на фоне развития внутреннего туризма и нехватки гостиниц. Существующие программы по наращиванию номерного фонда — большие инвестиционные проекты, рассчитанные на крупные объекты размещения от 120 номеров и с длительными сроками реализации (от 3 до 5 лет в совокупности от проектирования до ввода в эксплуатацию), тогда как задачу с нехваткой мест размещения «необходимо решать уже сейчас», отмечал туроператор «Алеан».
Построить глэмпинг дешевле, чем отель, и срок окупаемости будет короче, указывает Вылегжанин. Возведение одного модуля глэмпинга, если речь идет о куполе из ПВХ, обойдется в 200−300 тыс. руб., оценил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По оценкам управляющего партнера Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, строительство модульной гостиницы обойдется в 1,5−2 млн руб.
Сегодня глэмпинги как продукт присутствуют практически во всех регионах России. По данным, которые приводила Ассоциация глэмпингов, по состоянию на август 2024 года их не было только в Брянской и Магаданской областях. Но самих объектов мало: в большинстве регионов их от 2 до 10 локаций. Большинство глэмпингов — около 15% — расположены в Москве и области, а еще порядка 10% — в близлежащих регионах (Калужская, Тверская, Ярославская области). Это связано с тем, что новый продукт наиболее востребован у более обеспеченного населения, объясняли в ассоциации.
Средняя стоимость проживания в глэмпинге, по оценкам Вылегжанина, составляет 11−12 тыс. руб. за ночь за жилой модуль, то есть 5,5−6 тыс. за человека. Но стоимость может варьироваться в зависимости от региона и набора услуг, добавил он. Для сравнения: в январе—сентябре 2024 года средняя стоимость ночи в трехзвездочном отеле, по данным Росстата, составляла 2,1 тыс. руб.
Привлекательность глэмпингов для инвесторов — в их быстром строительстве и окупаемости, указывает президент РСТ Илья Уманский. Но их ключевой недостаток — быстрая амортизация, требующая дорогостоящего обновления номерного фонда. К тому же глэмпинги пока работают вне правового поля, что снижает их привлекательность для инвесторов, добавляет Уманский. «Но потенциал этого рынка не исчерпан, учитывая высокий спрос и богатство природных локаций в нашей стране», — считает эксперт.