Минэкономразвития оценило инвестиции бизнеса в глэмпинги

В России глэмпинги активно развиваются с 2015 года. Тогда по стране их насчитывалось около 60. Впрочем, посчитать точное количество глэмпингов в России сейчас сложно, так как Росстат пока их не оценивает, ранее указывал замруководителя комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по кемпингам Ростислав Вылегжанин. По его словам, число объектов, определяющих себя как глэмпинг, в сентябре 2024 года составляло около 700. В Ассоциации глэмпингов приводили схожую оценку, добавляя, что в отрасли есть проблема с серым рынком: около 30% локаций представлены некачественным продуктом. Речь идет, например, об организованных на небольшом частном участке гостевых домах или локациях от физлиц в «дачном» формате (когда на 15 сотках строят А-фрейм, вешают гирлянду, не обеспечивают сервис и называют это глэмпингом).