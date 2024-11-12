Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии

«На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле — она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками», — сказал Мантуров.