Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя — РИА Новости. Доля национальных и альтернативных валют в торговле между РФ и Индией составляет около 90%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Источник: © РИА Новости

«На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле — она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками», — сказал Мантуров.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что торговый баланс России и Индии можно улучшить за счет расчетов в национальной валюте.

Глава МИД Индии в понедельник отмечал, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. По его словам, поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить «нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера».