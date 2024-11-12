Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии

«На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле — она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками», — сказал Мантуров.
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что торговый баланс России и Индии можно улучшить за счет расчетов в национальной валюте.
Глава МИД Индии в понедельник отмечал, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. По его словам, поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить «нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера».