Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик

«Это результат проделанной работы. Во-первых, между правительствами, а также по интеграции секторов экономики… Российская экономика замещает импорт из западных стран, и у нее есть ряд потребностей в замене того, что привозили из стран, которые… ввели санкции. Теперь Венесуэла может удовлетворить эти потребности», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +», комментируя рост товарооборота с РФ.
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что ненефтяной экспорт из Венесуэлы в Россию вырос с начала 2022 года на 453%. Среди экспортных товаров она отметила какао, кофе, авокадо, тростниковый сахар и различные овощи. Российский экспорт в Венесуэлу увеличился за этот период на 34% за счет поставок минеральных удобрений, соевого масла, пшеницы, гороха, хлорида калия и вакцин.
«Мы достигли высокого уровня зрелости во взаимопонимании между странами и руководителями, в существующем политическом доверии, жизненно важном в отношениях между странами, и в знании потенциала двух стран. Кроме того, у нас есть план. Сейчас мы (с президентом России Владимиром Путиным — ред.) составили план до 2030 года… У нас есть планы, есть уверенность, у нас все есть, и мы уже видим результаты», — добавил президент Венесуэлы.
По словам Мадуро, недавнее заседание двусторонней комиссии под руководством вице-президента Родригес и вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко было «одним из наиболее наполненных с оперативной точки зрения».
«Детально определить все направления сотрудничества в сфере энергетики, инвестиций, в нефти, в нефтехимии, в газовых блоках. Все, что связано с укреплением электроэнергетической системы Венесуэлы, все, что связано с коммерческим, агропроизводственным развитием, сотрудничеством на военном уровне, другими словами, это была одна из лучших смешанных комиссий за все время. И перспективы, которые мы можем ожидать между двумя странами — прогресс, развитие, союз и процветание», — заключил политик.