Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик

«Мы достигли высокого уровня зрелости во взаимопонимании между странами и руководителями, в существующем политическом доверии, жизненно важном в отношениях между странами, и в знании потенциала двух стран. Кроме того, у нас есть план. Сейчас мы (с президентом России Владимиром Путиным — ред.) составили план до 2030 года… У нас есть планы, есть уверенность, у нас все есть, и мы уже видим результаты», — добавил президент Венесуэлы.