Эксперты РАН назвали признаки ожидаемого замедления экономики

«Несомненно, с такой ставкой экономика нормально развиваться не может», — солидарен директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Бюджетный фактор может лишь точечно исправить ситуацию в сегментах, получающих дополнительные бюджетные средства, говорит он. «Как со стороны спроса, так и со стороны предложения давление усиливается, и рано или поздно оно должно было сказаться. Мы уже год живем с процентной ставкой, которая превышает текущий темп инфляции на величину около 10 процентных пунктов», — отмечает экономист.