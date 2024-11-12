Эксперты РАН назвали признаки ожидаемого замедления экономики

В российской экономике все более явно проявляются признаки замедления, и в первую очередь они обусловлены ростом ключевой ставки и увеличением издержек предприятий. К такому выводу пришли экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук в свежем краткосрочном анализе динамики ВВП, который изучил РБК.
Тем не менее по итогам расчетов, основанных на доступных на начало ноября данных статистики, ИНП повысил прогноз прироста ВВП по итогам 2024 года: там ожидают, что экономика вырастет на 3,9%, что совпадает с официальным прогнозом Минэкономразвития (месяцем ранее ИНП прогнозировал годовой рост ВВП на 3,7%). Прогноз Банка России предполагает увеличение ВВП в этом году на 3,5−4%.
Основным фактором улучшения прогноза стал всплеск потребительской активности в сентябре—октябре, указывает ИНП. Так, согласно данным Росстата, оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сентябре вырос на 7,7% в годовом выражении после 4,7% в августе. Авторы связывают это, в частности, с ростом продаж новых легковых автомобилей: с октября был повышен утильсбор, что обусловило опережающее увеличение продаж легковых машин до его вступления в силу.
По оценке «СберИндекса», на который ссылается ИНП, в октябре продажи непродовольственных товаров продолжили рост и увеличились на 8,1% год к году в реальном выражении. Высокий уровень потребительской активности поддерживается опережающим ростом реальных располагаемых доходов (на 9,4% за третий квартал), а также «уже ставшим традиционным ростом потребительского спроса в период повышения ключевой ставки», отмечают эксперты института. ЦБ повышает ставку на фоне разгона инфляции. Другим фактором, повлиявшим на пересмотр прогноза, ИНП называет восстановление объема производства сельхозпродукции в сентябре до прошлогоднего уровня после существенного спада в августе.
Факторы замедления
Несмотря на улучшение экономической динамики и более оптимистичный прогноз по ВВП, ИНП РАН отмечает, что факторы замедления экономической активности и ухудшения финансовых показателей в ряде секторов проявляются «все сильнее». «Это прежде всего связано с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики и фронтальным увеличением других издержек: оплаты труда, транзакционных издержек во внешней торговле, тарифов на транспортировку и услуги ЖКХ, введением дополнительных сборов», — говорится в обзоре.
Ключевая ставка Банка России 25 октября была в очередной раз повышена — до рекорда в 21%. Дальнейшее повышение ставки в декабре не исключено, заявляют в ЦБ.
В ИНП выделяют следующие признаки замедления экономики:
Снижение сальдированного финансового результата деятельности организаций — на 5,8% год к году за восемь месяцев, по данным Росстата, при росте оборота (выручки) организаций на 17,8% за январь—сентябрь.
По мнению экономистов, это свидетельствует о «существенном снижении рентабельности в ряде отраслей и по экономике в целом». «В перспективе это может привести к ухудшению ситуации с платежеспособностью организаций», — предупреждают они. Ранее РБК писал о том, что проблемы с неплатежами вышли на первое место среди проблем крупного бизнеса, опрашиваемого РСПП: в третьем квартале на них пожаловались 37% компаний против 22% во втором квартале.
В частности, существенное снижение сальдированного финансового результата (прибыли прибыльных организаций минус убытки убыточных) в августе отмечалось в строительстве (минус 27,9% год к году) и обрабатывающих производствах (минус 24,7% год к году), отмечает ИНП.
Продолжающаяся стагнация в строительстве «с вероятным переходом к спаду объемов строительных работ по мере ухудшения ситуации с доступностью жилья».
Это связано с сокращением льготных программ ипотечного кредитования и ростом базовой ипотечной ставки (на начало ноября она составляла 25,45% для новостроек).
В целом динамика показателей в строительстве, металлургии, добыче полезных ископаемых, продажах грузовых автомобилей может свидетельствовать о формировании тенденций сокращения выпуска в инвестиционно-фондовом секторе и секторе конструкционных материалов, отмечается в обзоре. Кроме того, наблюдаемый уже несколько месяцев спад производства в металлургии может отражать начавшееся сокращение инвестиций в основной капитал. «Исторически динамика инвестиций и производства в металлургии имеют сильную корреляцию», — поясняют авторы.
Сокращение прироста кредитного портфеля граждан.
По данным ЦБ, в сентябре он увеличился на 0,2 трлн руб. по отношению к августу, тогда как в предыдущие 12 месяцев ежемесячный прирост в среднем составлял 0,5 трлн руб.
В реальном выражении темпы прироста кредитного портфеля физических лиц сократились до плюс 7,6% в годовом выражении на 1 октября 2024 года по сравнению с плюс 15,4% на 1 октября 2023 года.
По мнению авторов обзора, экономические итоги 2024 года «уже в значительной мере определены» и возможные отклонения в четвертом квартале могут изменить прирост ВВП за год не более чем на 1 процентный пункт. «Однако формирующиеся риски замедления экономической активности в случае их реализации будут оказывать заметное влияние на экономическую динамику в 2025 году, особенно в его первой половине», — прогнозируют они.
В 2025 году Минэкономразвития в базовом варианте прогноза ожидает рост ВВП на 2,5%. ЦБ в базовом сценарии ожидает, что рост составит меньше — 0,5−1,5%.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэкономразвития.
Как снижается оптимизм российского бизнеса
Конъюнктурные опросы промышленных организаций, которые проводит экономист Сергей Цухло из ИНП РАН, фиксируют дальнейшее снижение оптимизма предприятий, начавшееся в апреле этого года. С апреля по октябрь индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Цухло, потерял 15 пунктов. Индикатор бизнес-климата, который составляет в рамках мониторинга нефинансовых предприятий Банк России, в октябре вырос до 5,5 пункта, однако с июня (10,3 п.) неуклонно снижался до сентября (4,6 п.).
Последствия высокой ставки и вероятность инфляционной спирали
«Интуитивно замедление экономики пока не проявляется», однако ноябрьская и декабрьская статистики уже должны будут отразить такую динамику, считает заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Алексей Ведев. «Повышение ключевой ставки, без сомнения, окажет депрессивное воздействие на экономику», — уверен он. В частности, Ведев напоминает об увеличении до 25% налога на прибыль со следующего года. «У нас 50% источника инвестиций — это собственные средства предприятий, которых просто физически станет меньше», — поясняет он.
«Несомненно, с такой ставкой экономика нормально развиваться не может», — солидарен директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Бюджетный фактор может лишь точечно исправить ситуацию в сегментах, получающих дополнительные бюджетные средства, говорит он. «Как со стороны спроса, так и со стороны предложения давление усиливается, и рано или поздно оно должно было сказаться. Мы уже год живем с процентной ставкой, которая превышает текущий темп инфляции на величину около 10 процентных пунктов», — отмечает экономист.
По словам Буклемишева, ряд отраслей, особенно капиталоемких, «начинают буксовать в первую очередь». Это очевидно на примере строительства, лишившегося льготного кредитования, указывает он.
«Те предприятия, которые не смогут увеличить цену из-за подорожавших кредитов, откажутся от этих денег. А те, кто сможет это сделать, притянут эти дорогие деньги себе, и это будет дополнительным источником инфляции», — прогнозирует Ведев. По его словам, речь идет о предприятиях-монополиях и олигополиях, которым государство субсидирует кредиты. «Такие предприятия нейтральны к процентным ставкам, и они, конечно, будут в основном получателем выгоды», — констатирует эксперт.
Между тем параметры проекта федерального бюджета, второе чтение которого запланировано на 14 ноября, не предполагают суммарного увеличения бюджетного стимулирования экономики, пишут экономисты Центры макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. «Эффекты от повышения налоговой нагрузки и умеренного роста непроцентных расходов нивелируют друг друга. Запланированный структурный баланс федерального бюджета также свидетельствует о сворачивании бюджетного стимулирования и переходе бюджетно-налоговой политики к нейтральному характеру относительно макроэкономических параметров (прежде всего уровня инфляции и темпов роста ВВП)», — указывают они.
До сих пор растущая ключевая ставка не оказывала сильного влияния на потребление и инвестиции, что может объясняться как раз «бюджетной накачкой и льготным кредитованием», которые смягчали переносимый через ставку сигнал, говорит Буклемишев. Вместе с тем раскручивание инфляционной спирали в России вряд ли возможно, полагает он. «Инфляционная спираль возникает, когда есть постоянное нагнетание денег в экономику, ее основной источник — это кредит или безудержные бюджетные расходы. Такого мы в российской экономике сейчас не видим», — отмечает экономист.
Буклемишев также обращает внимание на то, что в реальности инфляция может быть выше, чем регистрируемая. «Можно посмотреть в связи с этим на объем собираемых налогов: налоги, в частности НДС, действительно собираются гораздо большими темпами, что может указывать на то, что инфляция в широком смысле, по широкому кругу товаров, значительно выше, чем потребительская инфляция», — предполагает он.
ЦБ в недавнем резюме по итогам решения по ключевой ставке указал, что высокий внутренний спрос поддерживается существенным ростом доходов граждан и предприятий в последние годы, а также бюджетными стимулами. Кроме того, сохранение высокого спроса объясняется высокими инфляционными ожиданиями, отмечал ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что перегрев экономики оказался сильнее, чем ожидалось, и это привело к ускоренному росту цен. Мягкая денежно-кредитная политика и дешевое финансирование не помогут компаниям в условиях перегретой экономики, а лишь спровоцируют острую конкуренцию за «физические ресурсы» и разгонят инфляционную спираль, предупреждала она.