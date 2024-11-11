Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов

«Если выплату произвести в ноябре-декабре текущего года, максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если те же операции произвести после Нового года, налог на доходы некоторых категорий сотрудников может увеличиться до 22%… В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды», — сказал Хаминский.