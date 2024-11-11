Юрист рассказал о последствиях досрочной выплаты бонусов

«Если выплату произвести в ноябре-декабре текущего года, максимальная ставка НДФЛ составит 15%. Если те же операции произвести после Нового года, налог на доходы некоторых категорий сотрудников может увеличиться до 22%… В отсутствие деловой цели изменения обычной деятельности, направленные исключительно на снижение налоговых обязательств, будут признаны налоговым органом, а затем и судом, как получение необоснованной налоговой выгоды», — сказал Хаминский.
Юрист отметил, что согласно правовой позиции Верховного суда, хозяйствующие субъекты вправе применять любую модель ведения бизнеса, а также вносить в нее изменения, когда это имеет под собой деловую цель, в таком случае экономия на налогах будет считаться законной и обоснованной.
По его словам, для подтверждения своих выводов налоговым органам достаточно посмотреть порядок начисления и выплаты годовых бонусов по итогам прошедших лет, что обычно прописано в трудовых договорах с работником и внутренних положениях о премировании.
«Сведения о фактических датах выплат содержатся в регистрах бухгалтерского учета, платежных ведомостях и банковских выписках. Так что, при выявлении несостыковок компания будет привлечена к ответственности как налоговый агент с взысканием штрафа в размере 40% от суммы сокрытого налога, а с работников взыщут недоимку по НДФЛ», — рассказал юрист.