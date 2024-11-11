Wildberries вошла в тройку крупнейших рекламодателей на билбордах

Бюджеты компаний на размещение наружной рекламы в этом году растут, следует из данных Admetrix. В январе—сентябре затраты в этом сегменте выросли на 57,6% в сравнении с девятью месяцами 2023-го (сюда входят как классические билборды, так и цифровая наружная реклама). Особенно заметный рост был в третьем квартале 2024-го: на 84,6% год к году. Драйвер рынка — цифровая реклама: затраты на нее в третьем квартале выросли на 138,2% относительно сопоставимого периода год назад. По итогам девяти месяцев рост в этом сегменте составил 96,1%. Абсолютные цифры в Admetrix не раскрыли.