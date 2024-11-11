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ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по «семейной ипотеке»

Кредитная организация получила получил новый лимит на госпрограмму.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк ВТБ получил новый лимит по «семейной ипотеке» и с 13 ноября возобновит проведение сделок. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«ВТБ получил новый лимит по “семейной ипотеке” и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок. В октябре на эту госпрограмму пришлось примерно 65% в общем объеме наших сделок», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что, учитывая текущий уровень рыночных ставок, до конца 2024 года «семейная» ипотека" продолжит занимать основную долю в структуре продаж.

В октябре в пресс-службе кредитной организации ТАСС сообщили, что ВТБ подал в ДОМ.РФ заявку на получение средств в рамках нового лимита по «семейной ипотеке».