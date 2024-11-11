Власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций

«Обычно динамика средств корпоративных клиентов коррелирует с ростом задолженности по кредитам — организации временно накапливают средства перед их направлением на различные цели. Накапливать подушку ликвидности сейчас может иметь смысл по тем же причинам, по которым это делают физические лица — это дает возможность зарабатывать на разнице процентных ставок. При этом надо учесть, что риски инвестирования средств в экономику (особенно в условиях, когда ЦБ тормозит ее рост) требуют достаточно высокой доходности, которая может быть недостижима», — говорит эксперт.