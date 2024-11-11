Власти обеспокоились притоком денег бизнеса на депозиты вместо инвестиций

Российские власти обеспокоились, что компании в условиях высоких процентных ставок предпочитают наращивать средства на счетах и депозитах в банках вместо их инвестирования в экономику. О том, что обсуждаются меры, способные решить эту проблему, РБК рассказали три источника — в крупной компании, в одном из деловых объединений и в Госдуме. Наличие дискуссии подтвердил федеральный чиновник: по его словам, Минпромторг обратился к Банку России с предложением изменить регулирование для банков в части привлечения средств от юрлиц.
«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», — отметил он, добавив, что Минпромторг просит Центробанк «придумать какую-то регуляторику, которая сделает депозиты чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью».
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил РБК, что стимулирование перетока денег с депозитов бизнеса в инвестиции действительно обсуждается.
«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику. Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим, — они касаются акционерного капитала в том числе», — сказал депутат. Например, в сентябре ЦБ выступал с предложением ввести субсидии для выхода на биржу компаний, реализующих приоритетные для экономики проекты.
Высокая ключевая ставка уже приводит к замедлению инвестиционной активности в России, говорил ранее вице-премьер Александр Новак.
«В этом году по результатам первого полугодия рост инвестиций составил выше 10%. Сейчас с учетом высокой ключевой ставки видим некоторое снижение инвестиционной активности, по итогам 2024 года ожидаем темпы роста где-то 7,8%», — сказал он в Челябинске.
Представитель аппарата правительства переадресовал запрос РБК в Минфин. РБК направил запросы в Министерство финансов, а также в Минпромторг и Банк России.
Много ли российские компании накопили на депозитах
На 1 октября 2024 года юридические лица держали на банковских счетах и депозитах 57,2 трлн руб., следует из статистики ЦБ. В целом на средства бизнеса приходится больше трети всех банковских пассивов.
За январь—сентябрь остатки на счетах бизнеса выросли на 3,37 трлн руб., или 6,2%. Для сравнения: средства населения в банках за тот же период прибавили 7,09 трлн руб., или 15,8%.
Структура вложений бизнеса в банковские продукты изменилась, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Если в 2023 году на депозиты и прочие привлеченные средства приходилось 57%, а на расчетные счета — 43% от общего объема средств юридических лиц, то на текущий момент это соотношение составляет 62 и 38% соответственно. Это может быть следствием как роста ключевой ставки, так и появления на рынке большого разнообразия банковских продуктов для корпоративных клиентов».
По данным ЦБ, в сентябре 2024 года средняя ставка по депозитам до одного года для клиентов-юрлиц в российских банках составляла 17,69%. По аналогичным сберегательным продуктам от года она превышала 22%. На тот момент ключевая ставка Банка России была на уровне 19% (после октябрьского повышения — 21%). За год доходность коротких депозитов для бизнеса увеличилась на 6,44 п.п., а длинных — на 9,46 п.п.
Реально ли направить деньги бизнеса с депозитов на инвестиции
В 2024 году прирост корпоративной депозитной базы банков уступал темпам кредитования бизнеса, отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
«Обычно динамика средств корпоративных клиентов коррелирует с ростом задолженности по кредитам — организации временно накапливают средства перед их направлением на различные цели. Накапливать подушку ликвидности сейчас может иметь смысл по тем же причинам, по которым это делают физические лица — это дает возможность зарабатывать на разнице процентных ставок. При этом надо учесть, что риски инвестирования средств в экономику (особенно в условиях, когда ЦБ тормозит ее рост) требуют достаточно высокой доходности, которая может быть недостижима», — говорит эксперт.
«В текущих реалиях снижение склонности предприятий к инвестициям продиктовано тем, что внутренняя доходность экономических агентов редко превышает 15%, тогда как депозиты уже сейчас дают 20−23%», — соглашается независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.
По его словам, инструментов, чтобы «дезавуировать эти спекулятивные тенденции», сейчас нет, но донастройка банковского регулирования так, чтобы депозиты стали менее выгодными для бизнеса, возможна.
«Например, повысить норму резервирования ссуд для III, IV и V категорий качества параллельно с введением нового обязательного норматива: кредиты/депозиты (Loans to Deposits Ratio) и установление минимального уровня в 60−65%. В результате банки будут обязаны размещать клиентскую ликвидность в качественные кредиты. В короткий срок борьба за дорогие пассивы у банков сойдет на нет, и ставки по депозитам снизятся, что снизит мотивацию предприятий обескровливать инвестиции и превращаться в рантье», — рассуждает эксперт.
Инвестировать бизнесу «тем сложнее, чем хуже ситуация с долговой нагрузкой», политика в отношении депозитов тут не играет роли, считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
«Крупнейшие корпорации аккумулировали большой объем публичных и непубличных долгов в благоприятные для этого периоды с относительно низкими процентными ставками — с 2020 по середину 2023 года, не считая краткосрочного взлета стоимости фондирования весной 2022 года. Теперь эти долги нужно рефинансировать, чтобы не сжимать масштаб деятельности и сохранять финансовую устойчивость. Но это обходится уже значительно дороже при текущих рыночных ставках», — поясняет он.
В обзоре финансовой стабильности за четвертый квартал прошлого — первый квартал этого года Банк России отмечал, что большинство компаний в крупнейших отраслях экономики «демонстрируют либо сокращение долговой нагрузки, либо сохранение финансовых показателей на прежнем уровне» (.pdf). Но при этом крупнейшие нефинансовые компании из нефтегазовой отрасли, отраслей цветной металлургии и удобрений продемонстрировали ухудшение показателя «Чистый долг / EBITDA» — основного критерия оценки долговой нагрузки. Данных о том, как изменилась финансовая устойчивость бизнеса во втором-третьем кварталах 2024 года, еще нет.
В том же обзоре ЦБ указывал, что при сохранении ключевой ставки на максимальном уровне прогнозного диапазона в 2024 году (в среднесрочном прогнозе тогда фигурировал диапазон 15−16% годовых) проблемы с платежами по кредитам будут испытывать 14 из 80 крупнейших российских компаний. Ситуация ухудшится у четырех игроков из 14, их совокупный долг на конец 2023 года оценивался в 0,7 трлн руб. Ставка ЦБ начала вновь резко расти в июле, сейчас она достигла рекордного 21%.
Помимо расходов на проценты по кредитам у российских предприятий в последние годы возникает все больше «слабо прогнозируемых расходов», указывает Беликов. Он приводит в пример траты на импортозамещение, технологическое переоснащение и издержки из-за изменения логистики.
«Часть этих расходов можно назвать инвестиционными. Но в целом при росте долговой нагрузки и росте расходов на обеспечение деятельности инвестиционные направления скорее сокращаются. И дело здесь не в депозитных ставках, поскольку, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной части депозитные средства, помимо прочего, включают в себя суммы, поддерживаемые в целях выплат по долгам. Высокая доходность депозитов сейчас отчасти отбивает рост стоимости долга», — констатирует эксперт.
Беликов считает, что «любые централизованные ограничения размещения средств в депозиты» могут усугубить долговые проблемы крупнейших компаний и негативно повлияют на их маржу.
«Обсуждаемые вопросы, на мой взгляд, следует поднимать в других условиях — во время устойчивого цикла снижения ключевой ставки, когда она уже совершит некоторую серию последовательных шагов вниз», — резюмирует аналитик.
«Если ограничивать доходность по вкладам, это может привести не к росту инвестиционной активности, а к сокращению объема заимствований — средства будут направляться на досрочное погашение кредитов, а также к увеличению дивидендных выплат или выкупов акций», — считает Пивень.
Возможен ли налог для бизнеса на процентные доходы по депозитам
Еще один способ снижения стимулов для компаний аккумулировать свободные средства на банковских депозитах — налоговые изменения, рассказали РБК об опасениях бизнеса два источника на рынке. По их словам, речь может идти о введении налога для компаний на процентные доходы по депозитам по аналогии со сбором, который сейчас есть для граждан.
Федеральный чиновник наличие таких предложений опровергает. Глава комитета Госдумы по финрынку тоже сообщил, что такой вариант решения проблемы не рассматривается.
Просто ввести отельный налог на депозиты юрлиц вряд ли получится, объясняет партнер МЭФ LEGAL Сергей Челышков: «Это потребует дополнительного администрирования со стороны налоговых органов и предоставления отчетности компаниями». По его словам, возможный вариант — повышение ставки по налогу на прибыль для компаний по данным видам дохода. «Технически такой вариант гораздо легче реализуем, так как достаточно предусмотреть отдельную строку в декларации или даже обязать банки выступать в роли налоговых агентов», — отмечает эксперт.
Он, впрочем, не считает такую меру эффективной. «Во-первых, проценты по депозиту учитываются как внереализационный доход, который увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль, а ставка по нему со следующего года будет уже 25% (вместо нынешних 20%). Во-вторых, налоговый эффект от дополнительных поступлений в масштабах общих доходов бюджета будет незначительный», — поясняет Челышков.
«В обществе сложилось ощущение, что абсолютно все проблемы в экономике и социальной жизни страны можно решать через корректировку налоговой системы. На мой взгляд, значение регулирующей функции налога у нас сильно преувеличено, — говорит руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов. — Если такой налог и появится, то он не сможет кардинально изменить поведение инвесторов и не сможет заставить их вкладывать средства в приоритетные отрасли экономики вместо банковских вкладов».
«Что касается влияния на экономику в целом, то представляется необходимым разрабатывать прямые меры стимулирования инвестиций, которые дают гораздо больший эффект, нежели запретительные меры. Кроме того, очевидно, что отток вкладов вызовет еще больший рост ставки по банковским кредитам, что бумерангом отразится на инвестиционной деятельности предприятий», — отмечает Челышков.