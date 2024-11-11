В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

«Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад», — говорится в сообщении.