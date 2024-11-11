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В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

МАХАЧКАЛА, 11 ноя — РИА Новости. Аграрии Дагестана в 2024 году собрали 301,5 тысячи тонн винограда, обновив исторический рекорд по уборке этой ягоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: © РИА Новости

По итогам 2023 года в Дагестане валовый сбор винограда составил более 282 тысяч тонн, что на тот момент стало рекордным урожаем для республики.

«Дагестан завершает сезон уборки винограда с новым историческим рекордом! Аграрии республики собрали рекордные 301,5 тысячи тонн винограда при средней урожайности 126 ц/га. Это на 6% или на 19 тысяч тонн больше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Дагестан приходится 26% площади виноградных насаждений страны — 27,6 тысячи гектаров.