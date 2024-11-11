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Стоимость биткоина впервые превысила $82 тыс

Стоимость биткоина (BTC) обновила исторический максимум, превысив $82 тыс. Соответствующие данные появились 11 ноября на онлайн-сервисе по обмену цифровых валют Binance.

Источник: Unsplash

По состоянию на 13:00 мск, курс составлял $81 780. Однако, к 13:15 мск стоимость поднялась до $82 081.

Ранее, 10 ноября, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, впервые превысив отметку $80 тыс.