Стоимость биткоина обновила исторический максимум

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина растет на 6% и в очередной раз за день обновляет исторический максимум, поднявшись выше 86 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки — до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,02% — в среднем до 85 773 долларов. Динамика также приводится за сутки.