Стоимость биткоина обновила исторический максимум

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.12 мск дорожал на 5,96% за сутки — до 85 620 долларов, минутами ранее показатель впервые в истории поднимался выше 86 тысяч долларов, максимально достигал 86 650 долларов.