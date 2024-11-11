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СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Аграрный холдинг «Эконива» планирует снизить отпускные цены на сливочное масло с 1 ноября, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ритейле и представителя производителя.

Источник: © РИА Новости

«Группа “Эконива” уведомила торговые сети снижении отпускных цен на сливочное масло. Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября», — говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников издания, холдинг стал первым производителем, понизившим отпускные цены на этот продукт. Представитель группы объяснил решение руководства стабилизацией спроса на рынке.

Ранее Росстат сообщил о подорожании сливочного масла на 1,4 процента за период с 28 октября по 5 ноября. Общий рост цены продукта за год составил почти 28 процентов.