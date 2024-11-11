СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло

«Группа “Эконива” уведомила торговые сети снижении отпускных цен на сливочное масло. Стоимость продукта будет уменьшена на десять процентов с 1 ноября», — говорится в сообщении.
По словам одного из собеседников издания, холдинг стал первым производителем, понизившим отпускные цены на этот продукт. Представитель группы объяснил решение руководства стабилизацией спроса на рынке.
Ранее Росстат сообщил о подорожании сливочного масла на 1,4 процента за период с 28 октября по 5 ноября. Общий рост цены продукта за год составил почти 28 процентов.