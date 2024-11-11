Рынок без труда: российской экономике не хватает 2,7 млн работников

Их нехватка может сохраниться, поскольку внутренние источники покрытия почти исчерпаны, заключила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Компании уже активно нанимают людей тех возрастных категорий, которым раньше сложно было бы найти работу, — подростков, студентов и пенсионеров. Как писали ранее «Известия», в прошлом году работающих людей в возрасте до 18 лет в России стало на 40% больше.