Рынок без труда: российской экономике не хватает 2,7 млн работников

Потребность экономики РФ в работниках выросла на 10% во II квартале 2024-го, до 2,7 млн человек. Об этом говорится в исследовании ВШЭ, которое имеется в распоряжении «Известий». Выше всего потребность в людях есть в сфере торговли, на обрабатывающих производствах, в IT-секторе и строительстве. Эксперты отмечают, что такая тенденция связана с демографией, ростом импортозамещения и госзаказа.
Нехватка кадров в совокупности с рекордно низкой безработицей ведет к росту зарплат, но замедляет экономический рост. Как можно решить проблему дефицита специалистов — в материале «Известий».
В каких сферах больше всего вакансий
В России потребность в работниках для заполнения вакансий за II квартал 2024-го выросла на 10%, достигнув нового максимума — 2,7 млн человек. Об этом сказано в октябрьском исследовании ВШЭ «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен». «Известия» его изучили. Расчеты основаны на данных обследований организаций и на опросах руководителей компаний, проводимых Росстатом.
При этом отношение количества требуемых сотрудников к фактически нанятым выросло и достигло максимального за последние три года значения — 8,3%, отмечается в исследовании.
«Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок», — пришли к выводу эксперты ВШЭ.
В исследовании говорится, что больше всего вакансий при этом открыто в обрабатывающих производствах и торговле: на них приходится почти каждое третье предложение.
«Известия» направили запрос в рекрутинговые агентства о количестве вакансий на рынке труда. В hh.ru привели данные по III кварталу: за это время работодатели разместили 3,3 млн вакансий — что на 6% больше, чем в предыдущие три месяца.
— Состав тройки отраслей-лидеров по числу открытых предложений за последние два квартала не меняется — это розничная торговля, IT-сектор и строительство. Суммарно на них приходится почти каждая третья вакансия, — сказали там.
При этом наибольший прирост предложений в III квартале отмечен в энергетике (+82%), сфере услуг (+58%) и добывающей отрасли (+50%).
По поручению президента ВНИИ труда с 2023 года проводит всероссийский опрос работодателей о кадровой потребности. Как сообщили там «Известиям», в прошлом году среди самых востребованных профессий компании назвали инженеров (в горизонте следующих пяти лет дополнительно потребуется 200 тыс. сотрудников), преподавателей (почти 190 тыс. человек), а также квалифицированных рабочих.
Как отметили во ВНИИ труда, для подготовки специалистов реализуются программы бесплатного переобучения, его софинансирование силами работодателя. Кроме того, развивается механизм целевого обучения, программы профориентирования и другие инструменты, добавили там.
Как выросла средняя зарплата в РФ
Рынок труда находится под влиянием факторов, которые в этом году проявились особенно ярко: это рекордно низкая безработица (она опустилась до 2,4% в сентябре) и крайне высокий дефицит персонала, отметила директор по маркетингу HR-холдинга Ventra и цифровой платформы Ventra Go! Анна Ларионова.
Он вызван в первую очередь эффектом демографической ямы и оттоком мигрантов, сказала она. Как писали ранее «Известия», число выданных за девять месяцев патентов на работу в России сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн в 2024 году.
Рост занятости в отдельных отраслях закономерен в условиях импортозамещения, полагает доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Кроме того, увеличение производства продукции военно-промышленного комплекса многократно повысило потребность в кадрах, заявила профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.
Нехватка специалистов напрямую влияет и на бизнес, и на экономику в целом. Из-за дефицита рабочих рук в полтора раза (а для ряда позиций и вдвое) увеличился срок подбора сотрудников, а его стоимость выросла на 30%, привела цифры Анна Ларионова.
— В связи с этим компании пересматривают систему мотивации, делают ставку на удержание специалистов, расширяют возрастные границы найма, обращая внимание как на молодежь, так и на старшее поколение, — пояснила она.
Кроме того, на фоне дефицита кадров в России растут зарплаты. За первую половину 2024-го, по данным Росстата, в среднем они уже увеличились на 18% в годовом выражении — до 83,5 тыс. рублей.
Для закрытия потребности в линейном персонале компании обращаются к услугам временных работников — доля этой категории в ритейле уже достигает 30% от сотрудников торговой точки, заключила Анна Ларионова.
Как решать проблему дефицита кадров
Между тем дефицит трудовых ресурсов по-прежнему остается наиболее значимым фактором, ограничивающим возможности для увеличения предложения товаров и услуг. Об этом в очередной раз сообщил ЦБ в резюме обсуждения октябрьского решения по ключевой ставке. По данным регулятора, примерно 70% российских компаний испытывают недостаток квалифицированных кадров.
Их нехватка может сохраниться, поскольку внутренние источники покрытия почти исчерпаны, заключила Фарида Мирзабалаева из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Компании уже активно нанимают людей тех возрастных категорий, которым раньше сложно было бы найти работу, — подростков, студентов и пенсионеров. Как писали ранее «Известия», в прошлом году работающих людей в возрасте до 18 лет в России стало на 40% больше.
Также к мерам по сокращению дефицита можно отнести поддержку трудовой мобильности и миграции квалифицированного промышленного персонала, отметила Фарида Мирзабалаева.
С проблемой нехватки кадров можно справиться и за счет роста производительности труда. В РФ с 2018 года действует одноименный нацпроект. Он должен обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Президент продлил действие мер поддержки до 2030-го, однако со следующего года они войдут в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в качестве соответствующего федерального проекта.
Кроме того, Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, в феврале анонсировал запуск нового нацпроекта «Кадры». Он начнет действовать с 1 января 2025 года. По словам президента, цель нацпроекта — помощь школьникам и студентам в профессиональном развитии.
Ситуация на рынке труда улучшится, когда свой эффект в виде прироста рождаемости дадут сегодняшние демографические инициативы — но это будет не ранее чем через 20 лет, полагает Екатерина Нежникова из РУДН. Поэтому одним из основных направлений государственной политики должно стать повышение доступности переобучения для взрослых, в том числе молодых мам и предпенсионеров, уверена она.