Названы регионы с самой доступной ипотекой

Так, в Калмыкии и Дагестане ежемесячно на ипотеку будет уходить более двух средних зарплат в регионе. Соотношение зарплат и платежей в этих субъектах составляет 129,3% и 116% соответственно, они заняли последние места в рейтинге. Практически все заработанное за месяц придется отдавать за ипотеку и в Северной Осетии.