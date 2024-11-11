Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности

«Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов. Торги на 10,5 минут переводятся в режим аукциона, участники торгов и их клиенты продолжают подавать заявки, и что самое важное — они продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Мосбиржи.