Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности

Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться по истечении 10 секунд с момента достижения ценой инструмента одной из границ установленного ценового коридора, затем рассчитываются новые значения границ. Длительность аукциона — 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту.
«Механизм аукциона обновления цен на валютном рынке аналогичен дискретным аукционам на рынке акций, которые были введены вместо приостановки торгов. Торги на 10,5 минут переводятся в режим аукциона, участники торгов и их клиенты продолжают подавать заявки, и что самое важное — они продолжают видеть заявки в своих терминалах и приложениях, что очень важно и дает понимание о настроениях на рынке», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Мосбиржи.
Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено. Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов «мелкие лоты» (TMS), уточняет Московская биржа.