Минэк РФ заказал второй макропрогноз для Союзного государства

«Он (прогноз. — Ред.) уже готов и обсуждался на совместной коллегии Министерств экономического развития России и Белоруссии», — рассказал «Известиям» директор ИНП РАН Александр Широв.
Ключевая сложность состояла в разработке методологии прогнозирования, сопоставлении данных по двум странам, отметил он. Важно, что в подготовке прогноза принимали участие не только чиновники, но и представители экспертного сообщества, подчеркнул Широв.
«Второй прогноз должен обосновывать возможные сценарии развития, оценивать эффективность различных решений по развитию кооперации в промышленности и других направлениях двухстороннего сотрудничества», — отметил он.
«Известия» направили запрос в Минэк РФ и министерство экономики Белоруссии.
О том, что для Союзного государства будет разработан макропрогноз, страны договорились в конце 2022-го. Правительства подписали соответствующее соглашение, которое подразумевает обмен информацией о макроэкономической ситуации в России и Белоруссии.
24 октября 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» заявил, что белорусы являются самыми надежными и преданными партнерами России. Он подчеркнул, что отношения России и Белоруссии в рамках Союзного государства необходимо продолжать выстраивать с экономического фундамента.