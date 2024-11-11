Минэк РФ заказал второй макропрогноз для Союзного государства

Минэкономразвития разместило на портале госзакупок контракт на создание макропрогноза для Союзного государства на 2025−2028 годы. «Известия» ознакомились с документом 11 ноября. Победитель уже выбран — ИНП РАН. Первый макропрогноз также делал этот институт.