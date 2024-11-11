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Минэк РФ заказал второй макропрогноз для Союзного государства

Минэкономразвития разместило на портале госзакупок контракт на создание макропрогноза для Союзного государства на 2025−2028 годы. «Известия» ознакомились с документом 11 ноября. Победитель уже выбран — ИНП РАН. Первый макропрогноз также делал этот институт.

Источник: Freepik

«Он (прогноз. — Ред.) уже готов и обсуждался на совместной коллегии Министерств экономического развития России и Белоруссии», — рассказал «Известиям» директор ИНП РАН Александр Широв.

Ключевая сложность состояла в разработке методологии прогнозирования, сопоставлении данных по двум странам, отметил он. Важно, что в подготовке прогноза принимали участие не только чиновники, но и представители экспертного сообщества, подчеркнул Широв.

«Второй прогноз должен обосновывать возможные сценарии развития, оценивать эффективность различных решений по развитию кооперации в промышленности и других направлениях двухстороннего сотрудничества», — отметил он.

«Известия» направили запрос в Минэк РФ и министерство экономики Белоруссии.

О том, что для Союзного государства будет разработан макропрогноз, страны договорились в конце 2022-го. Правительства подписали соответствующее соглашение, которое подразумевает обмен информацией о макроэкономической ситуации в России и Белоруссии.

24 октября 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Известиям» заявил, что белорусы являются самыми надежными и преданными партнерами России. Он подчеркнул, что отношения России и Белоруссии в рамках Союзного государства необходимо продолжать выстраивать с экономического фундамента.