Красная икра подорожает на 20% к Новому году

По прогнозам, в момент новогоднего ажиотажа циферки на ценниках увеличатся ещё на две-три тысячи. В разговоре с Mash оптовики предупредили, что из-за всего этого на рынке появилось много подделки. Рыбакам стало невыгодно заморачиваться с логистикой поставок, и они находят варианты попроще и подешевле.