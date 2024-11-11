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Красная икра подорожает на 20% к Новому году

А по сравнению с концом 2023-го — в два раза.

Источник: РИА "Новости"

Из-за того, что на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке уменьшился улов.

Теперь за кило лососёвой красной икры оптовики просят 9к рублей вместо 5500/6000, как в прошлом году. На сайтах же прайс ещё выше — 13 200 за кг. Причины: ужесточение бумажной волокиты на получение сертификатов, значительное снижение количества поставок и падение спроса из-за цен, которые составили с учётом уменьшения вылова рыбы.

По прогнозам, в момент новогоднего ажиотажа циферки на ценниках увеличатся ещё на две-три тысячи. В разговоре с Mash оптовики предупредили, что из-за всего этого на рынке появилось много подделки. Рыбакам стало невыгодно заморачиваться с логистикой поставок, и они находят варианты попроще и подешевле.

Поэтому икру многие разводят минералкой для увеличения веса банки. Из-за этого пропадает вкус, цвет и оболочка икринок. Чтобы не схватить такое с полок, советуют смотреть на цвет — он должен быть яркий, насыщенный, а не прозрачный.