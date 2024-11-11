«Коммерсантъ» сообщил о первой в России сделке с «мокрым» лизингом

Бывший чартерный перевозчик iFly обсудил с «Аэрофлотом» передачу своего авиапарка в «мокрый» лизинг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Речь идет о трех дальнемагистральных Airbus A330, возраст которых составляет 13−16 лет. Они находятся в двойной регистрации, поскольку до сих пор принадлежат американской Air Lease Corporation.
«Мокрый» лизинг — передача воздушного судна в аренду вместе с экипажем. Воздушный кодекс с новыми положениями был подписан президентом в августе, поправки вступили в силу с 1 сентября. Соглашение iFly и «Аэрофлота» может стать первой такой сделкой, но соглашение пока не заключено.
В 2023 году их оценивали в 8−10 млрд руб. Тогда iFly рассматривал возможность выкупа этих самолетов за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), авиаперевозчик даже смог согласовать условия сделки с иностранными страхователями и владельцами, которые для проведения платежей оформили лицензцию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), однако добиться финансирования не получилось.
Передача трех Airbus A330 в «мокрый» лизинг «Аэрофлоту» приблизит в будущем их переоформление в российскую собственность, предположили два источника газеты. Как пишет издание, в таком случае новым собственником выступит подведомственная Росавиации «НЛК Финанс», как это произошло с Boeing 737−800 Royal Flight — оставшаяся без самолетов чартерная Royal Flight затем прекратила деятельность.
В случае с iFly передача своего авиапарка «Аэрофлоту» тоже фактически будет означать остановку работы, допускают собеседники «Коммерсанта». Однако при «мокром» лизинге авиакомпания-арендодатель обязана сохранять сертификат эксплуатанта.
Авиакомпания iFly существует с 2009 года. До 2022-го перевозчик использовал девять Airbus A330, но в том году два лайнера не вернулись с зарубежного техобслуживания. В реестре сертификатов эксплуатантов в базе Росавиации за iFly числятся шесть самолетов. «Коммерсантъ» пишет, что технически исправны только три из них.
Больше половины (56%) находятся в собственности сооснователя туроператора Tez Tour Александра Буртина, еще 30% — у компании «Юнокс», связанной с совладельцами аэропорта Внуково, 9% принадлежат компании «Шелковый путь». После сокращения международных направлений компания попыталась перестроиться на внутренние перелеты, но в 2023-м перевозчик получил чистый убыток 5 млрд руб. при выручке 2,7 млрд руб.
Механизм «мокрого» лизинга доказал свою эффективность во время проблем на мировом рынке авиаперевозок, рассказывал в феврале 2015-го тогдашний гендиректор перевозчика Виталий Савельев, который с ноября 2020 года возглавляет Минтранс и совет директоров «Аэрофлота».
Для российских авиакомпаний, работающих в условиях западных санкций, вариант «мокрого» лизинга становится еще более актуальным из-за ограниченных возможностей удовлетворить растущий спрос на пассажирские авиаперевозки собственным флотом, сообщил РБК авиационный эксперт Григорий Померанцев. По его мнению, таким крупным авиакомпаниям, как «Аэрофлот» и S7, возможность «мокрого» лизинга была бы интересна для планирования дополнительных емкостей на среднесрочную перспективу, к примеру для удовлетворения спроса в высокий сезон.