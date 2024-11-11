«Коммерсантъ» сообщил о первой в России сделке с «мокрым» лизингом

Авиакомпания iFly существует с 2009 года. До 2022-го перевозчик использовал девять Airbus A330, но в том году два лайнера не вернулись с зарубежного техобслуживания. В реестре сертификатов эксплуатантов в базе Росавиации за iFly числятся шесть самолетов. «Коммерсантъ» пишет, что технически исправны только три из них.