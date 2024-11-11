Индекс Мосбиржи, дивиденды «Роснефти», акции «ФосАгро»: дайджест

Дональд Трамп в четверг позвонил Владимиру Путину с призывом не продолжать эскалацию на Украине, рассказали источники газеты Washington Post. Стороны обсудили цель достичь мира на европейском континенте, а Трамп высказал заинтересованность в продолжении разговора, чтобы обсудить, как решить конфликт на Украине в ближайшее время, сказали собеседники издания. Дональд Трамп также напомнил о военном присутствии США в Европе.