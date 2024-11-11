Индекс Мосбиржи, дивиденды «Роснефти», акции «ФосАгро»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи в пятницу, 8 ноября, по итогам основной торговой сессии вырос на 1,63%, до 2734,56 пункта. Индекс IMOEX2, отражающий динамику рынка как на основной, так и на вечерней сессии, вырос на 3,04%, до 2772,35 пункта.
Рост на российском рынке шел широким фронтом. По итогам торгов в пятницу только три бумаги из состава индекса Мосбиржи продемонстрировали отрицательную динамику: акции Группы «Позитив» (-2,85%), «Полюса» (-0,7%) и депозитарные расписки «Русагро» (-0,25%).
На российском фондовом рынке наблюдался значительный рост благодаря интересу инвесторов к акциям на фоне политических и экономических перемен. Ожидания стабилизации международных отношений и возможного завершения СВО обсуждаются на высшем уровне, что повышает перспективы улучшения экономической ситуации. Об этом рассказал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Дональд Трамп в четверг позвонил Владимиру Путину с призывом не продолжать эскалацию на Украине, рассказали источники газеты Washington Post. Стороны обсудили цель достичь мира на европейском континенте, а Трамп высказал заинтересованность в продолжении разговора, чтобы обсудить, как решить конфликт на Украине в ближайшее время, сказали собеседники издания. Дональд Трамп также напомнил о военном присутствии США в Европе.
По мнению эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, дополнительным драйвером роста российского рынка выступают сигналы от правительства, свидетельствующие о возможном скором смягчении Центробанком денежно-кредитной политики.
Жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Банком России, работает, инфляция замедляется, заявил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании Русского экономического форума.
«Мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию», — сказал Новак. На это направлена жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, отметил он, и последние три месяца идет снижение инфляции, что позволяет надеяться на изменение текущей ставки в будущем.
Помимо этого, недельные данные Росстата по инфляции показали, что она вернулась к снижению, добавил Дмитрий Бабин.
Инфляция в России за период с 22 по 28 октября составила 0,19% после 0,27% неделей ранее, сообщил в пятницу Росстат. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 8,61% до 8,53%.
Российский рынок акций отреагировал на выход данных по инфляции резким ростом. Индекс IMOEX2 на вечерней сессии подскочил на 1,38% по сравнению с закрытием основной сессии.
По мнению аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елены Кожуховой, на текущей неделе индикатор в рамках продолжения технического восстановления может развить рост в район октябрьского пика — отметки 2838 пунктов, где будет понятен характер среднесрочного тренда.
«На данный момент индекс Мосбиржи приближается к важным уровням сопротивления, находящимся в диапазоне 2800−2820 пунктов. Преодоление этих уровней может быть затруднительным, однако в случае их успешного пробоя индекс может протестировать отметку 2840 пунктов. Ближайшая критическая поддержка — на уровнях 2700−2725 пунктов», — прогнозирует Ярослав Кабаков.
Акции «Роснефти»
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2024 года в размере ₽36,47 на акцию. Доходность по цене закрытия пятницы — 7,6%.
Это рекордная промежуточная выплата. Предыдущий рекорд был установлен на уровне ₽30,77 на акцию, столько компания выплатила по итогам девяти месяцев 2023 года.
Последний день для покупки акций под дивиденды — 9 января. Окончательное решение по дивидендам примут акционеры компании на общем собрании 23 декабря.
Компания сообщила о решении совета директоров по дивидендам в 22:00 мск в пятницу, поэтому рынок, возможно, продолжит отыгрывать новость на торгах в понедельник.
По итогам торгов в пятницу, 8 ноября, котировки «Роснефти» выросли на 1,26%, до ₽481,5 за бумагу. «Курс вернулся выше ₽480 и теперь очевидной целью покупателей выступает круглая планка ₽500», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
По мнению эксперта, влияние на акции «Роснефти» может оказать публикация в The Wall Street Journal. Газета пишет со ссылкой на источники о том, что российские власти работают над планом слияния крупнейших нефтяных компаний — «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, строить идеи на основе потенциальной сделки сейчас нет смысла, учитывая, что сами компании такие планы не подтвердили.
Акции «ФосАгро»
Акции «ФосАгро» росли шесть торговых сессий подряд, за это время котировки компании прибавили 13,12%, до ₽5560 за бумагу.
Помимо общего позитивного настроя, на российском рынке поддержку акциям производителя удобрений оказала рекомендация совета директоров компании по дивидендам — ₽249 на акцию с дивдоходностью 4,48%.
В БКС полагают, что акции «ФосАгро» недооценены на текущих уровнях. Среди позитивных факторов Дмитрий Бабин назвал готовность компании платить дивиденды ежеквартально, а также отмену экспортной пошлины в конце года.
«Считаем, что рост НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) после ожидаемой отмены экспортной пошлины может привести к меньшему оттоку денег из “ФосАгро”, что позитивно скажется на финансах, хотя налоговые риски сохраняются», — пишет Дмитрий Бабин.
Возврат «ФосАгро» к практике регулярных квартальных выплат «положительно выделяет компанию на фоне остальных эмитентов сектора металлов, добычи и химической промышленности», — также подчеркивают в ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Как отмечают в инвесткомпании, «ФосАгро» продолжает осуществлять выплаты акционерам в объеме, значительно превышающим свободный денежный поток, несмотря на превышение порога долговой нагрузки в 1,5х, после которого коэффициент выплат падает до не более 50% от FCF (последняя рекомендация по дивидендам составила 344% FCF.).
«Опасения на среднесрочном горизонте при этом вызывает рост долговой нагрузки “ФосАгро” по высоким процентным ставкам, который позволяет компании в том числе платить дивиденды», — предупреждает Елена Кожухова. Это может привести к сокращению выплат.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽97,1, продать — по ₽91;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽93,6;
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,9;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,22, продать — по ₽13,15.
Корпоративные события
«Аэрофлот». Публикация операционных результатов за ноябрь 2024 года.
«Русагро». Публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
Сбербанк. Публикация финансовых результаты по РСБУ за 10 месяцев 2024 года.
Другие важные события
Россия: Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2734,56 (+1,63%).
Индекс РТС: 880,52 (+1,88%).
S&P 500: 5995,54 (+0,38%).
Dow Jones Industrial Average: 43 988,99 (+0,59%).
NASDAQ Composite: 19 286,78 (+0,09%).