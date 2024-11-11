FT сообщила о нетерпении рынка после фразы Трампа «бурить, детка, бурить»

Крупнейшие нефтяные компании США с нетерпением ожидают, когда избранный президент Дональд Трамп исполнит обещание смягчить экологические требования, пишет Financial Times.
Энергетическая политика стала краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа, поскольку он пообещал сократить бюрократические сложности и освободить американских производителей от ограничений, чтобы снизить цены и для нарастить объемы внутренней добычи, напоминает издание. Республиканец, в частности, повторял фразу «бурить, детка, бурить», и отмечал: «У нас больше жидкого золота, чем у любой страны мира — больше, чем у Саудовской Аравии». FT отмечает, что победа Трампа стала значимым событием для нефтяной отрасли США.
Основатель Continental Resources Гарольд Хэмм, вложивший средства в кампанию республиканца, поделился: «Это монументальная победа для американской энергетики и будущего безопасности нашей страны». В свою очередь, гендиректор одной из крупнейших американских нефтесервисных компаний Halliburton Джефф Миллер, сказал, что настроен весьма опитимистично.
Администрация Джо Байдена сдавливала нефтяные компании, пояснил глава Американского института нефти Майк Соммерс. С его слов, даже обычный сигнал будущей администрации о желании усилить нефтегазовую отрасль станет важным фактором наращивания инвестиций, необходимых для роста.
Опрошенные FT аналитики вместе с тем предупредили, что несмотря на послабления, быстрый рост добычи во время второго срока Трампа вряд ли будет достижим. «Цены и Уолл-стрит являются регуляторами добычи в США, а не президент», — сказал руководитель отдела исследований нефтяных рынков в консалтинговой компании S&P Global Джим Буркхард.
При администрации Джо Байдена в США добывают рекордные объемы нефти и газа, в день получают 12,9 млн нефтебаррелей по сравнению с примерно 11 млн нефтебаррелей в 2020 году при Трампе.
По расчетам S&P, в 2024 году добыча нефти в США составит в среднем около 13,2 млн барр. в день, а в следующем вырастет до 13,6 млн барр. в день, прежде чем, вероятно, снизится в 2026-м году из-за падения цен. Переизбрание Трампа не меняет краткосрочных перспектив.
Вместе с тем, макроэкономические факторы могут позволить Трампу сдержать свое обещание и добиться снижения цен на нефть за счет слабого спроса в Китае и планов ОПЕК+ нарастить поставки, пишет FT. Однако такие перспективы окажут негативное влияние на производителей нефти.
«На рынке наблюдается переизбыток предложения, поскольку китайская экономика не обеспечивает тот спрос, который был в прошлом. Это самый большой избыток для мировой и американской нефтяной промышленности», — объяснил историк энергетики, лауреат Пулитцеровской премии Дэниел Ергин.
Любой президент в США весьма ограничен в способах влияния на нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, подтвердил Боб Макналли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник по вопросам энергетики администрации Джорджа Буша-младшего. Он предупредил: если в ближайшие годы сильный рост мирового предложения превысит спрос, то Трампу «может повезти, и он станет свидетелем резкого снижения цен на нефть».
«Однако он извлечет урок из 2020 года, который заключается в том, что низкие цены на нефть могут радовать потребителей, но они также вредят сланцевому сектору США. В действительности, наибольшая угроза сланцевому сектору США это резкое снижение цен на нефть», — добавил Макналли.
Goldman Sachs и Citigroup еще летом прогнозировали снижение нефтяных котировок при победе Трампа, а 6 ноября, на следующий день после его победы на выборах, мировой эталон сырой нефти марки Brent подешевел до $74 за баррель, цена на нефть марки WTI упала ниже $71.
«Нефть к $50 к маю, мир будет, похоже, везде…», — спрогнозировал миллиардер Олег Дерипаска.