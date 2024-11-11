FT сообщила о нетерпении рынка после фразы Трампа «бурить, детка, бурить»

Энергетическая политика стала краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа, поскольку он пообещал сократить бюрократические сложности и освободить американских производителей от ограничений, чтобы снизить цены и для нарастить объемы внутренней добычи, напоминает издание. Республиканец, в частности, повторял фразу «бурить, детка, бурить», и отмечал: «У нас больше жидкого золота, чем у любой страны мира — больше, чем у Саудовской Аравии». FT отмечает, что победа Трампа стала значимым событием для нефтяной отрасли США.