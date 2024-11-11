Форум партнерства Россия — Африка призвал расширять использование нацвалют

«Обращаем внимание на необходимость сближения подходов к созданию эффективных новых и сохранению существующих международных транспортных коридоров в интересах взаимовыгодного экономического развития Российской Федерации и африканских государств. Подчеркиваем необходимость обеспечения их безопасности в соответствии с международным правом, в том числе с целью предотвращения нарушения цепочек поставок, в качестве одной из важнейшей задач», — указывается в заявлении.