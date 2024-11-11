Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж

«Предпочтение в выборе интернет-магазина для покупок стоит отдать популярным маркетплейсам, даже если у них не самые выгодные цены. Дело в том, что мошенники часто мимикрируют под известные, но небольшие интернет-магазины, поэтому переходя по вроде бы знакомой ссылке есть вероятность наткнуться на фейк. Кроме того, сайты небольших онлайн-ретейлеров защищены хуже, чем крупные порталы. Так, мошенники могут не подделывать сайт, а просто взломать его и завладеть данными пользователей», — сказал Горбунов.
По словам эксперта, следует внимательно проверять URL-адрес сайта, на котором пользователь собирается совершить покупку. Дизайн сайта легко скопировать, однако мошенники не могут сделать идентичный URL — он будет отличаться от оригинального на один-два символа.
Пользователям советуют критически относится к любым сайтам и приложениям во время больших распродаж.
«Особое внимание стоит уделить превентивным мерам, в число которых входит принцип сегментирования собственных ресурсов. Например, для онлайн-покупок рекомендуется завести отдельную банковскую карточку, на которой будет храниться минимальное количество денег. Благодаря этому, даже если мошенники получат доступ к платежным данным, они не смогут украсть крупные суммы», — отметил Горбунов.
Для безопасности нужно уделять особое внимание отслеживанию транзакций по банковским счетам и проверять, нет ли несанкционированных списаний. Банки смогут вернуть украденные средства только в том случае, если заявление о списаниях без ведома клиента было подано в течение суток с момента нелегитимной транзакции.