Эксперт рассказал, где лучше покупать в дни распродаж

«Предпочтение в выборе интернет-магазина для покупок стоит отдать популярным маркетплейсам, даже если у них не самые выгодные цены. Дело в том, что мошенники часто мимикрируют под известные, но небольшие интернет-магазины, поэтому переходя по вроде бы знакомой ссылке есть вероятность наткнуться на фейк. Кроме того, сайты небольших онлайн-ретейлеров защищены хуже, чем крупные порталы. Так, мошенники могут не подделывать сайт, а просто взломать его и завладеть данными пользователей», — сказал Горбунов.