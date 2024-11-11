Эксперт не исключил роста биткоина до $100 тыс. до конца года

«С начала 2024 года биткоин вырос примерно на 94%, чему способствовал устойчивый спрос на криптовалюты, начало торгов биржевых фондов США и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. С большой долей вероятности рост биткоина может продолжиться. Если от вновь избранного президента продолжат поступать заявления о поддержке криптовалют и конкретных действиях в этом направлении, которые он собирается предпринять, придя к власти, то стоимость биткоина до конца года может достичь $100 тыс.», — заключил Шатов.