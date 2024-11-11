Эксперт не исключил роста биткоина до $100 тыс. до конца года

Ранее в этот день стоимость BTC обновила исторический максимум, превысив $82 тыс.
Шатов объяснил, что на такой рост курса повлияли результаты выборов в США.
«Вновь избранный президент Дональд Трамп выступает за поддержку цифровых активов, а перспектива появления в конгрессе законодателей, выступающих за криптовалюту, также добавила позитива. Индустрия цифровых активов потратила более $100 млн на поддержку ряда крипто-дружественных кандидатов и победа на выборах кандидата от республиканской партии стала для нее позитивным сигналом», — отметил он.
Эксперт напомнил, что Трамп пообещал в ходе предвыборной кампании поставить США в центр индустрии цифровых активов, включая создание стратегического запаса биткоинов и назначение регуляторов, поддерживающих цифровые активы. При этом его более широкая программа стимулирования внутреннего экономического роста, снижения налогов и сокращения бюрократической волокиты вызвала покупательский бум по акциям, кредитам и не обошла вниманием и криптовалюты.
«С начала 2024 года биткоин вырос примерно на 94%, чему способствовал устойчивый спрос на криптовалюты, начало торгов биржевых фондов США и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. С большой долей вероятности рост биткоина может продолжиться. Если от вновь избранного президента продолжат поступать заявления о поддержке криптовалют и конкретных действиях в этом направлении, которые он собирается предпринять, придя к власти, то стоимость биткоина до конца года может достичь $100 тыс.», — заключил Шатов.
В сентябре директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов на сессии «Промышленный майнинг» Восточного экономического форума рассказал, что в 2023 году на территории России было намайнено 54 тыс. биткоинов. Они могут принести казне налогов в сумме 50 млрд рублей на горизонте нескольких лет.