Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт не исключил роста биткоина до $100 тыс. до конца года

Если избранный президент США Дональд Трамп продолжит заявлять о поддержке криптовалют и конкретных действиях в этом направлении, то стоимость биткоина (BTC) до конца текущего года может достичь $100 тыс. Об этом рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 11 ноября.

Источник: AP 2024

Ранее в этот день стоимость BTC обновила исторический максимум, превысив $82 тыс.

Шатов объяснил, что на такой рост курса повлияли результаты выборов в США.

«Вновь избранный президент Дональд Трамп выступает за поддержку цифровых активов, а перспектива появления в конгрессе законодателей, выступающих за криптовалюту, также добавила позитива. Индустрия цифровых активов потратила более $100 млн на поддержку ряда крипто-дружественных кандидатов и победа на выборах кандидата от республиканской партии стала для нее позитивным сигналом», — отметил он.

Эксперт напомнил, что Трамп пообещал в ходе предвыборной кампании поставить США в центр индустрии цифровых активов, включая создание стратегического запаса биткоинов и назначение регуляторов, поддерживающих цифровые активы. При этом его более широкая программа стимулирования внутреннего экономического роста, снижения налогов и сокращения бюрократической волокиты вызвала покупательский бум по акциям, кредитам и не обошла вниманием и криптовалюты.

«С начала 2024 года биткоин вырос примерно на 94%, чему способствовал устойчивый спрос на криптовалюты, начало торгов биржевых фондов США и снижение процентных ставок Федеральной резервной системой. С большой долей вероятности рост биткоина может продолжиться. Если от вновь избранного президента продолжат поступать заявления о поддержке криптовалют и конкретных действиях в этом направлении, которые он собирается предпринять, придя к власти, то стоимость биткоина до конца года может достичь $100 тыс.», — заключил Шатов.

В сентябре директор ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов на сессии «Промышленный майнинг» Восточного экономического форума рассказал, что в 2023 году на территории России было намайнено 54 тыс. биткоинов. Они могут принести казне налогов в сумме 50 млрд рублей на горизонте нескольких лет.