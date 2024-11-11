ЦБ ожидает сохранения на рекордном уровне инвестиций в экономику РФ в 2025 году

Он подчеркнул, что в России продолжится экономический рост, в том числе за счет значительного роста инвестиций в 2023 и 2024 годах.
«Мы полагаем, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне, близком достигнутому в 2024», — заявил он журналистам в Госдуме.
По его словам, благодаря этому произойдет выравнивание производственных возможностей объема товара и услуг, которые экономика способна произвести с уровнем предъявляемого спроса. Он добавил, что это приведет к замедлению инфляции в стране. Заботкин подчеркнул, что на текущий момент Центробанк не наблюдает в динамике инфляции изменений.
Также он заявил, что на предстоящем декабрьском заседании не исключается повышение ключевой ставки, хотя решение еще не предопределено. Кроме того, Заботкин подчеркнул, что в ноябре-декабре текущего года в том числе возможно замедление спроса на кредиты.
Ранее, 8 ноября, вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что правительство работает над снижением инфляции вместе с ЦБ РФ. По его словам, уровень инфляции в стране уменьшается уже на протяжении трех месяцев.