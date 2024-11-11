ЦБ ожидает сохранения на рекордном уровне инвестиций в экономику РФ в 2025 году

Также он заявил, что на предстоящем декабрьском заседании не исключается повышение ключевой ставки, хотя решение еще не предопределено. Кроме того, Заботкин подчеркнул, что в ноябре-декабре текущего года в том числе возможно замедление спроса на кредиты.