«Ариант» подал в суд на регионы из-за незаконности приватизации 1990-х

ООО «ГК Ариант», чьи активы (в том числе один из крупнейших производителей вина «Кубань-Вино») были изъяты в госсобственность по иску Генпрокуратуры, подало иск в Арбитражный суд Челябинской области против региональных органов власти, обвинив их в причинении холдингу убытков от незаконных действий по приватизации металлургических предприятий в 1990-х годах, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Ответчиками по иску названы Министерство имущества Челябинской области, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (Кемеровская область). РБК ознакомился с текстом искового заявления, поданного 1 ноября.
Сумма иска на данном этапе символическая — 1 млн руб., но требования «Арианта» к региональным органам власти могут фактически составлять 105 млрд руб., зеркально отражая взыскание «неосновательного обогащения» солидарно с бывших собственников металлургических активов по требованию Генпрокуратуры. Все имущество «Арианта» находится под арестом, денежные средства списаны приставами, а, согласно летним поправкам в Налоговый кодекс, госпошлина за подачу иска в арбитражный суд была увеличена и с 8 сентября составляет предельную сумму 10 млн руб. (по иску на сумму свыше 1,905 млрд руб.), тогда как ранее предельная сумма пошлины составляла 200 тыс. руб. «ООО “ГК Ариант” не имеет возможности оплатить государственную пошлину от суммы причиненного вреда 105 млрд руб. в размере 10 млн руб. и просит взыскать с ответчиков сумму в размере 1 млн руб.», — объясняется в иске.
Опрошенные РБК юристы предполагают, что таким образом истец может сэкономить на уплате госпошлины (при сумме иска в 1 млн руб. размер пошлины составит 55 тыс. руб.), а затем, если суд примет иск к производству, увеличить размер исковых требований.
РБК направил запросы в Министерство имущества Челябинской области и пресс-службу правительства региона, в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и пресс-службу губернатора области, в Комитет по управлению госимуществом Кузбасса и администрацию правительства этого субъекта, а также в ЧЭМК и Росимущество. Представитель истцов отказался от комментариев.
Вопрос о возмещении региональными властями
В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры взыскал в доход государства «неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.», которое, по данным прокуратуры, получили в 2015—2023 годах экс-бенефициары ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы», в виде дивидендов от этих предприятий. Изначально акционерами этих предприятий были предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов, но в 2020 году они разделили бизнес. Сельскохозяйственная часть группы (то есть ГК «Ариант») досталась Аристову. Предприниматель, несмотря на раздел бизнеса, был привлечен к делу вместе с родственниками. В счет взыскания 105 млрд руб. были изъяты в госсобственность, в том числе ГК «Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».
Истец ссылается на то, что противоправность действий региональных властей Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей в 1990-х годах была установлена решением Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля 2024 года, когда суд в полном объеме удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и изъял в пользу государства акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов» «из чужого незаконного владения АО “Компании Эталон” (ее акционеры — основатель Антипов и его супруга). В частности, в 1993—1995 годах Фонд имущества Челябинской области продал 100% акций ЧЭМК. Согласно решению Арбитражного суда Свердловской области, на которое ссылается заявитель (само решение не публиковалось, так как было вынесено в закрытом режиме), Российская Федерация как собственник этих металлургических предприятий не давала согласие на их приватизацию региональными органами власти, которые поэтому действовали без соответствующих полномочий.
Поскольку, согласно Гражданскому кодексу, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, регион является надлежащим ответчиком при предъявлении требования о возмещении убытков, причиненных незаконными действиями таких госорганов, аргументируют юристы «Арианта». Возможность иной оценки таких действий привела бы к «фактическому пересмотру судебного акта», признавшего незаконность приватизации металлургических предприятий, утверждает истец.
На том основании, что «Ариант» в своем иске ссылается на неопубликованные решения судов Свердловской и Челябинской областей, судья 8 ноября оставила иск без движения, дав возможность истцу до 9 декабря представить в суд заверенные копии указанных решений, следует из карточки дела.
Тактика истца
По мнению управляющего партнера юридической компании «Замалаев, Стороженко и партнеры» Павла Замалаева, в действиях Генпрокуратуры по взысканию неосновательного обогащения она опиралась на ст. 1102 Гражданского кодекса, по которой лицо, получившее имущество без установленных законом оснований, обязано возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. В этом случае логика есть и у иска «Арианта», считает управляющий партнер юридической компании «Шашкин и партнеры» Денис Шашкин. «Гражданское законодательство предусматривает возможность компенсации убытков с казны за действия или бездействия государственных органов. Поэтому логика взыскания убытков за нарушения, допущенные государством (в лице своих органов или чиновников) при оказании государственной услуги, обоснована и вписывается в правовую реальность», — говорит он.
Так как соответствующие дела слушались в закрытом судебном заседании, достоверно не известны причины, по которым у «Арианта» были изъяты активы в счет полученных дивидендов, отмечает адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский. Но если активы были изъяты в федеральную собственность, а соответствующие незаконные действия были, по мнению истца, совершены региональными органами власти, то в таком случае действия «Арианта» выглядят логичными: Федерация и регионы — это разные субъекты и их имущество не смешивается, указывает адвокат.
В случае с делами о деприватизации государство признает ошибочность действий своих органов, но «большой вопрос, какие правовые последствия это должно создавать», рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро BGMP Сергей Матюшенков. Прямое следование Конституции, которая закрепляет, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти, указывает на безусловную необходимость компенсации со стороны региональных властей. «Но, с другой стороны, получается парадоксальная ситуация, что государство платит компенсацию за возврат своего имущества», — говорит Матюшенков.
Иска о возврате («деприватизации») предприятий через 30 лет после того, как она состоялась, в принципе, не должно было быть, считает Замалаев. «Если государство признает нарушения при приватизации, то должны быть выявлены конкретные лица, виновные в этих нарушениях, если действиями этих лиц (предполагается, что должностных) причинены государству убытки, то такие убытки должны взыскиваться с конкретных лиц», — отмечает он.
«Иск на 1 млн руб. — это прагматичное решение, так как при подаче иска на всю сумму — 105 млрд руб., истец должен был бы заплатить госпошлину в максимальном размере — 10 млн руб.», — указывает Замалаев. «Вероятно, компания решила запустить “пробный шар”, посмотреть, насколько гипотеза требований в иске об убытках найдет отклик в судебном решении. С учетом размера государственных пошлин, которые были увеличены с сентября этого года, тактика подачи иска на сумму 1 млн руб. является разумной и экономически обоснованной», — соглашается Шашкин. Закон не запрещает по частям взыскивать долги и причитающиеся суммы, поэтому нет смысла переплачивать пошлину, добавляет Матюшенков.
Замалаев также напоминает о недавнем решении Конституционного суда, который постановил, что на дела об изъятии коррупционного имущества по иску генпрокурора или подчиняющихся ему прокуроров сроки давности не распространяются, но к деприватизационным делам сроки давности должны применяться. Представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский говорил РБК, что не исключает пересмотра уже вынесенных судебных решений в делах о деприватизации с учетом позиции Конституционного суда.
А полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде (КС), глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в блиц-интервью РБК объяснял, что решение Конституционного суда положит конец сложившейся в ряде регионов практике, при которой прокуратура пытается отменить итоги приватизации не в рамках дел о коррупции.
«Существует интрига — останутся ли в силе судебные акты от 26 февраля 2024 года и от 5 апреля 2024 года или Арбитражный суд Уральского округа их отменит с учетом позиции Конституционного суда. В случае отмены отпадет и необходимость во взыскании убытков», — подводит итог Замалаев.