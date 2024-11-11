«Ариант» подал в суд на регионы из-за незаконности приватизации 1990-х

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры взыскал в доход государства «неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.», которое, по данным прокуратуры, получили в 2015—2023 годах экс-бенефициары ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы», в виде дивидендов от этих предприятий. Изначально акционерами этих предприятий были предприниматели Юрий Антипов и Александр Аристов, но в 2020 году они разделили бизнес. Сельскохозяйственная часть группы (то есть ГК «Ариант») досталась Аристову. Предприниматель, несмотря на раздел бизнеса, был привлечен к делу вместе с родственниками. В счет взыскания 105 млрд руб. были изъяты в госсобственность, в том числе ГК «Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».