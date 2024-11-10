Заразное обновление: мошенники стали чаще подделывать приложения сотовых операторов

АРФГ обратили внимание на то, что всё больше людей открывают для себя преимущества онлайн, но при этом не все умеют отличать оригинальные приложения от подделки. Причем зачастую такие новые пользователи, среди которых немало людей старшего поколения (для них, например, ЕМИАС особенно актуальна), даже особо не утруждаются распознаванием подлинности программы. Они считают, что если это не банк, то и красть там нечего.