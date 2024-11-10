Стоимость биткоина обновила исторический максимум

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.