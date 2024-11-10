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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

ВАШИНГТОН, 10 ноя — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Источник: Reuters

На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 07.55 мск достиг отметки 79 тысяч 331 доллар.

Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.