Как узнать, есть ли кредит на человеке: 5 способов проверить

Филиппов говорит, что в основном такие кредиты оформляются вследствие утечки персональных данных. Утечки могут возникнуть из-за халатности самих граждан, когда копии паспортов или других документов по неосмотрительности попадают в руки злоумышленников — например, когда их пересылают в почте или сохраняют на ресурсах общего доступа. «Или же утечки могут быть связаны со взломом защищаемых ресурсов — электронной почты, учетных записей облачных хранилищ, причем не только самих граждан, но и компаний, и сервисов, у которых хранится конфиденциальная информация — “Госуслуги”, серверов турагенств, каршерингов, отелей и так далее», — говорит эксперт.