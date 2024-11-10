Buyback и квази-buyback: как инвесторам оценивать обратный выкуп акций

Казначейские акции — это акции, которые были выкуплены самой компанией на собственный баланс. Такие бумаги лишены ключевых прав, присущих акциям, а именно права голоса и права на получение дивидендов. Такой пакет может появиться на балансе как в обязательном порядке (например, в процессе обязательного выкупа), так и в добровольном.