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Buyback и квази-buyback: как инвесторам оценивать обратный выкуп акций

Как компании повышают капитализацию и привлекательность акций для инвесторов через их обратный выкуп, рассказал портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели.

Источник: Freepik

За первые пять месяцев 2024 года, несмотря на рост ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, индекс Московской биржи вырос на 13,6%, до 3521 пункта. Однако затем началось снижение, которое с майских максимумов до начала ноября превысило 22%.

При этом как на росте, так и на снижении фондового рынка, ряд акций и даже отраслей показывали динамику лучше индекса.

Например, с января по май существенно выше рынка выросли акции SFI (+141%), «Южуралзолото» (+47%) и «Ленты» (+63%), а с мая по ноябрь лучше рынка были «Полюс» (+2%), и Банк Санкт-Петербург (-5%). Также можно выделить Globaltrans, который, несмотря на делистинг, с начала сентября до середины октября обошел индекс на 16,5%.

Снижение рынка акций — далеко не всегда приговор для инвестора. Ситуация в каждом секторе и по каждой компании может быть неоднородной. Дьявол, как говорится, в деталях. В случае с указанными выше компаниями, вот в каких именно:

  • операционный рост бизнеса и благоприятная рыночная конъюнктура («Полюс» и ЮГК);
  • улучшение дивидендной политики (Банк Санкт-Петербург);
  • сделки M&A («Лента» и покупка ею сети магазинов «Монетка»);
  • монетизация непубличных активов и погашение казначейского пакета акций (SFI провела публичное размещение компании «Европлан» и погасила пакет своих акций в размере 55%);
  • корпоративные события (Globaltrans и выкуп акций по 520 ₽/акцию).

Есть и общие правила. Например, одним из драйверов роста акций может стать наличие казначейского пакета, а точнее его погашение. Разберемся с этим более подробно.

Казначейские акции — это акции, которые были выкуплены самой компанией на собственный баланс. Такие бумаги лишены ключевых прав, присущих акциям, а именно права голоса и права на получение дивидендов. Такой пакет может появиться на балансе как в обязательном порядке (например, в процессе обязательного выкупа), так и в добровольном.

Дополнительно, согласно закону об акционерных обществах, такие акции в течение одного года должны быть либо реализованы (пакет может быть продан другому держателю или в рынок) не ниже их рыночной стоимости, либо погашены.

Получается, что наличие казначейского пакета на балансе может быть выгодно действующим держателям акций, так как его погашение приведет к снижению количества бумаг в обращении и росту долей остальных акционеров, а потенциальные дивиденды будут распределяться на меньшее количество бумаг.

Также выкуп акций с рынка (buyback) по рыночной цене (как того требует закон), может поддержать и увеличить рыночную капитализацию. Продажа пакета по высокой цене приведет к поступлению денег в компанию, но важно, чтобы новый акционер также был заинтересован в развитии бизнеса.

Однако в истории обратного выкупа есть и подводные камни. Как мы отметили, выкуп акций на собственный баланс накладывает на компанию ряд обязательств и ограничений в виде обязательного погашения, отсутствия права голоса и права на получение дивидендов. Именно поэтому появился такой вид акций, как квазиказначейские.

Квазиказначейские акции — это акции, держателем которых является не сама компания, а ее дочернее предприятие. Квазиказначейские акции могут длительное время находиться во владении «дочки», при этом они сохраняют право голосовать и влиять на распределение дивидендов. Второе позволяет менеджменту усилить свой контроль над предприятием.

Квазиказначейские акции могут в будущем быть проданы стратегическому инвестору либо использованы в качестве защиты от недружественных поглощений.

Несмотря на ряд серьезных различий, казначейские и квазиказначейские акции объединяет следующее:

  • расходы компании на выкуп этих бумаг;
  • выгоды в виде увеличения доли действующих акционеров, будущей продажи пакета с прибылью, обмена пакета на активы или мотивации менеджмента за успешную работу.

Например, в 2016 году «Полюс» уже выкупал 31,75% собственных акций, а после погасил их, увеличив доли действующих акционеров. Или «Новабев» («Белуга») в 2023 году продавала часть купленных ранее акций на бирже, что привело к получению компанией денег.

Возвращаясь к примерам выше, можно предположить, что на рост рыночной капитализации «Полюса» оказывало влияние не только увеличение цен на золото и перспективы расширения бизнеса за счет разработки месторождения «Сухой Лог», но и наличие на балансе дочернего общества квазиказначейского пакета в 29,99% и возможность его погашения.

Также, очевидно, что не только рост доли дивидендных выплат привел к переоценке акций банка Санкт-Петербург, но и погашение части акций в мае 2024 года.

Такие компании как «Полюс» (PLZL), «НоваБев» (BELU), «Магнит» (MGNT) и «Инарктика» (AQUA), согласно последним доступным данным, все еще имеют на своих балансах пакеты собственных акций, которые они могут использовать. А это значит, что инвесторы должны учитывать этот факт в оценке компаний.

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.