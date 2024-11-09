В России стоимость приготовления борща за год поднялась на 10%

Капуста в среднем продается по 38 рублей за 1 кг, что на 11% дороже, чем в прошлом году. Цены на репчатый лук остались на уровне 2023 года и составляют 44 рубля. Кроме того, бутылка растительного масла, необходимая для приготовления зажарки, обойдется россиянам в среднем в 121 рубль, что на 11% выше показателей 2023 года.