В России стоимость приготовления борща за год поднялась на 10%

«Картофель относительно 2023 года в среднем подорожал на 34%. Его медианная цена в магазинах в июне составляет 59 рублей за 1 кг. Средняя стоимость свеклы выросла на 18%. В магазинах за 1 кг россияне в среднем отдадут 69 рублей», — говорится в исследовании, приуроченном к Дню борща.
В нем также отмечается, что медианная цена за 1 кг говядины в 2024 году составляет 754 рубля, что на 7% дороже, чем в 2023 году. Также на 7% подорожала морковь — до 43 рублей.
Капуста в среднем продается по 38 рублей за 1 кг, что на 11% дороже, чем в прошлом году. Цены на репчатый лук остались на уровне 2023 года и составляют 44 рубля. Кроме того, бутылка растительного масла, необходимая для приготовления зажарки, обойдется россиянам в среднем в 121 рубль, что на 11% выше показателей 2023 года.
Ранее, 31 октября, в Минсельхозе России сообщили о снижении отпускных цен на яйца. Ситуация со стоимостью стабильная, подчеркнули там. Отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года упали на 19,2 и 24,8% соответственно. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, подчеркнули в ведомстве.