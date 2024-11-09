Стало известно, какая страна сильнее всех нарастила потребление кофе

Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Согласно данным организации, среди десяти крупнейших потребителей напитка, которые сами не являются производителями кофе, в сезоне 2022−2023 годов потребление нарастили только Россия (на 7,1%) и Франция (на 1,6%).
«Россия была одним из двух крупнейших потребителей, по которым отмечен рост: потребление выросло на 7,1% до 5,1 миллиона мешков», — привели данные аналитики.
Остальные страны — основные любители бодрящего напитка, в которых он не растет, показали отрицательную динамику потребления: США — на 5,9%, Германия — на 5,5%, Япония — на 7,1%, Италия — на 2,7%, Канада — на 9,5%, Великобритания — на 6,9%, Испания — на 1,8%, Южная Корея — на 5,3%.
При этом все крупнейшие производители кофе нарастили потребление: Бразилия — на 1,5%, Индонезия — на 2,6%, Вьетнам — на 5,5%, Эфиопия — на 2,1%, Филипины — на 1,8%, Мексика — на 1,4%, Колумбия — на 4,4%, Таиланд — на 4,1%, Индия — на 6,3%, Гватемала — на 1,6%.
Всего мировое потребление кофе снизилось на 1,9% — до 10,38 миллиона тонн. В кофейном сезоне 2021−2022 годов аналитики фиксировали рост на 3,8%.