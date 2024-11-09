Стало известно, какая страна сильнее всех нарастила потребление кофе

Кофейный год длится с 1 октября по 30 сентября, при этом расположение страны относительно экватора влияет на сезоны сбора урожая. Согласно данным организации, среди десяти крупнейших потребителей напитка, которые сами не являются производителями кофе, в сезоне 2022−2023 годов потребление нарастили только Россия (на 7,1%) и Франция (на 1,6%).