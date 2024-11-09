Россия ведет переговоры о создании зон свободной торговли в Африке

«Придаем большое значение углублению сотрудничества с африканскими государствами в торгово-инвестиционной сфере, в том числе через подключение российских экономоператоров к реализации инфраструктурных проектов… Важным элементом нашего экономического партнерства могут стать соглашения о свободной торговле с африканскими государствами. Переговоры о заключении таких соглашений уже запущены с Египтом, Алжиром, Марокко, Тунисом», — сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».