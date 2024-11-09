Поддержать нефть: ФРС снизила базовую ставку США

К слову о Дональде Трампе. Его программа предполагает довольно значительное снижение налогов при сохранении высокого уровня расходов. Это означает резкое увеличение госдолга в ближайшие четыре года (справедливости ради, его конкурентка Камала Харрис собиралась тратить не меньше, если не больше, но планировала частично компенсировать это ростом налогов). То есть предложение американского долга должно достаточно сильно вырасти. Не факт, что рынок сможет полностью поглотить эти бумаги без падения их стоимости. А ведь доходность казначейских облигаций США и так растет, увеличившись для десятилетних бумаг с 3,6 до 4,4%. Что помимо всего прочего показывает еще и рост инфляционных ожиданий.