Поддержать нефть: ФРС снизила базовую ставку США

Федеральная резервная система США на очередном заседании решила снизить базовую ставку на 25 базовых пунктов (0,25 процентного пункта). При этом ФРС просигналила о готовности снижать ставку и дальше, сохранив при этом большую долю загадочности и неопределенности. Это легко объяснимо, учитывая, что инфляция побеждена не до конца, а отношения с новым избранным президентом у нынешнего руководства ФРС совсем не безоблачные. О том, как ставки Федрезерва скажутся на американской и мировой экономике, в том числе и на российской — в материале «Известий».
Инфляция снижается
После того как в сентябре ФРС опустила ставку сразу на половину процентного пункта, рынок затаился в ожидании нового решения. Тем более что очередное заседание произошло на следующий день после оглашения предварительных результатов выборов президента и обеих палат конгресса США. В основном инвесторы полагали, что Федрезерв будет и дальше снижать ставку, но, вероятно, более аккуратно.
Макроэкономические данные давали поддержку этой точке зрения. Во-первых, инфляция продолжила тормозить. По итогам сентября индекс потребительских цен составил 2,4% в годовом исчислении, а показатель расходов на личное потребление и вовсе опустился до 2,1%, что очень близко к целевой отметке ФРС (2%).
В то же время такой низкий показатель во многом объясняется высокой базой цен на продукты питания и топливо, тогда как очищенный от этих составляющих результат по базовой инфляции (считающийся менее волатильным) по-прежнему относительно высок — 2,7%. Это уже побуждает к некоторой осторожности.
Но с другой стороны, в октябре американская экономика добавила всего 12 тыс. рабочих мест — минимальный показатель с декабря 2020 года. Что в свою очередь говорит о стабилизации рынка труда и даже угрозе роста безработицы в обозримом будущем. Таким образом, вопрос о снижении ставки был практически решенным.
Для американской экономики решение окажет определенную поддержку даже несмотря на то, что темпы ее роста и так остаются сравнительно высокими (2,8% в III квартале).
— Начало цикла снижения ставки ФРС благоприятно сказывается на кредитовании, побуждая американцев покупать различные товары, а корпорации — вкладываться в инвестиционные проекты. Рынок недвижимости оживает, а доходы компаний увеличиваются. Это поддерживает экономику США, а значит и мировую экономику из-за эффекта глобализации, — комментирует старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов.
При этом он добавил, что более низкая процентная ставка, скорее всего, несколько ослабит доллар и увеличит экономическую активность. Что при прочих равных условиях должно помочь цене на нефть в долларовом выражении.
— Однако мы ожидаем, что эффект будет небольшим от всего лишь одного снижения на 25 базисных пунктов, — отметил эксперт.
«Трампоралли важнее»
Для России этот фактор особенно важен: в условиях санкций и определенного дисконта для отечественной нефти показатель мировых цен становится значимым. Тем более на фоне вероятного увеличения добычи в США, которое может произойти в следующем году благодаря приходу к власти республиканской администрации, которая наверняка смягчит всевозможные ограничения на бурение, выбросив на рынок дополнительные сотни тысяч баррелей в сутки.
В то же время финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский отмечает, что для нас большого эффекта от нынешнего снижения видно не будет.
— Для США это показатель того, что инфляция, которую считает американский побратим Росстата, постепенно снижается. В любом случае [председатель ФРС Джером] Пауэлл слишком осторожен, чтобы принимать спонтанные решения, так что для США это позитив, — говорит эксперт. — Для мирового рынка — в целом тоже, поскольку ставки идут вниз не только в США, но и в других ведущих мировых экономических державах, за исключением разве что России.
По его словам, снижение ставки хороший сигнал и для нефти, но не на краткосрочном горизонте. Да, доходность бондов становится меньше и трейдеры ищут новые инструменты, но процесс перетока средств в сырье достаточно долгий и для этого нужны более сильные стимулы.
— А если говорить про влияние ставки ФРС на Россию, то де-факто его сейчас нет. Куда сильнее сейчас играет трампоралли, причем во всем мире, — добавил Кричевский.
К слову о Дональде Трампе. Его программа предполагает довольно значительное снижение налогов при сохранении высокого уровня расходов. Это означает резкое увеличение госдолга в ближайшие четыре года (справедливости ради, его конкурентка Камала Харрис собиралась тратить не меньше, если не больше, но планировала частично компенсировать это ростом налогов). То есть предложение американского долга должно достаточно сильно вырасти. Не факт, что рынок сможет полностью поглотить эти бумаги без падения их стоимости. А ведь доходность казначейских облигаций США и так растет, увеличившись для десятилетних бумаг с 3,6 до 4,4%. Что помимо всего прочего показывает еще и рост инфляционных ожиданий.
Соответственно, председатель ФРС Джером Пауэлл говорит о том, что будет учитывать ситуацию на долговом рынке. То есть понижать ставку не так быстро, как могло бы быть при меньшем росте задолженности, который бьет все рекорды уже сейчас.
Трамп против ФРС
Это, в свою очередь, может ввести Пауэлла в клинч с Трампом. Отношения между избранным президентом США и главой ФРС были непростыми еще в первый срок Трампа. Последний считал, что Федрезерв держит ставки слишком высокими, тормозя экономический рост. Пауэлл отбивался от всех обвинений. Сейчас этот конфликт может получить продолжение. Трамп намекнул на возможность реформы ФРС в ближайшем будущем. Программой-минимум может быть увольнение Пауэлла.
Добиться этого нелегко: президент может выбирать кандидатуру главы ФРС, но вот смещать его до срока он не имеет права. Сам же Пауэлл в отставку явно не собирается, планируя досидеть до окончания срока своих полномочий в 2026 году. С другой стороны, если американская экономика на каком-то этапе окажется в рецессии (чего на ближайшие полтора-два года исключать нельзя), администрация явно назначит виновника. Почти наверняка в таком случае им будет председатель Федеральной резервной системы.