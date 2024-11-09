«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре

На бирже Nasdaq возобновились торги ценными бумагами «Яндекса», вернее, иностранной частью российской компании, сменившей название на Nebius. Благодаря этому розничные инвесторы наконец смогут выйти из иностранных бумаг и перевести свои деньги в более спокойную юрисдикцию. Сейчас цена, по которой торгуются акции, выше той, по которой производился выкуп расписок ЗПИФом. А если их котировки вырастут еще на 10−15%, то отбить свои вложения смогут и те, кто невыгодно купил акции в 2024 году.