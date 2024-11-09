«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в октябре

В октябре Банк России резко поднял ключевую ставку, на зарубежных рынках стартовали торги по отделившейся части бизнеса «Яндекса», а на Мосбирже произошло новое публичное размещение. Об этих новостях и результатах биржевых и внебиржевых торгов по основным рыночным активам — в материале «Известий».
Итоги месяца
Прошлые раунды ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) так и не привели к существенному замедлению инфляции, из-за чего регулятор снова решил повысить ключевую ставку — сразу на 2 п.п., до 21% годовых. В целом финансовые эксперты ожидали такого решения, но оптимизма на фондовом рынке от этого стало меньше.
«В III квартале наметилось замедление роста выпуска, экономического роста. Видимо, пока это замедление отражает не столько охлаждение перегретого спроса, сколько ограничения на стороне предложения. А именно — дефицит кадров и сокращение запаса свободных производственных мощностей, которые можно было бы задействовать быстро для расширения производства», — прокомментировала такое решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов ГД.
Индексы Мосбиржи и ОФЗ продолжили снижаться, а ставки по депозитам, наоборот, повторили исторический максимум и второй раз за всё время существования России перешли за 20% годовых. Новые сигналы и прогнозы по будущим параметрам ДКП станут ясны после публикации резюме обсуждения ставки регулятором.
На бирже Nasdaq возобновились торги ценными бумагами «Яндекса», вернее, иностранной частью российской компании, сменившей название на Nebius. Благодаря этому розничные инвесторы наконец смогут выйти из иностранных бумаг и перевести свои деньги в более спокойную юрисдикцию. Сейчас цена, по которой торгуются акции, выше той, по которой производился выкуп расписок ЗПИФом. А если их котировки вырастут еще на 10−15%, то отбить свои вложения смогут и те, кто невыгодно купил акции в 2024 году.
Российский фондовый рынок по итогам октября может похвастаться очередным IPO: на биржу вышел производитель молочной упаковки «Ламбумиз». Цена его акций с момента первичного размещения почти не снизилась, что говорит о долгосрочных интересах инвесторов.
Валюта под подушкой — доллары и евро
Портфель из долларов и евро вырос на 3,6% за октябрь, причем самый значительный рост к рублю показал именно доллар США. Совокупная стоимость портфеля на конец месяца — 235,8 тыс. рублей.
Аналитик «Финама» Иван Пуховой отмечает, что, несмотря на повышение ставки ЦБ до 21% и снижение ставки ФРС США, курс доллара по-прежнему обновляет локальные максимумы. Бюджет правительства и ограничения движения капитала оказывают большее влияние, чем стандартные экономические предпосылки к движению валютных курсов.
Их мало кто видел вживую — юани, лиры и белорусские рубли
По итогам месяца стоимость портфеля из экзотических валют практически не изменилась, хотя важным для него событием стало снижение курса турецкой лиры наряду с ростом остальных валют. Совокупная стоимость портфеля по итогам месяца — 150,6 тыс. рублей.
В целом на данный момент хорошо заметно, что экзотический валютный портфель слабо следует цифрам в категории классических валют. Несмотря на то что риск приостановки биржевых торгов юанем не реализовался, этот портфель по-прежнему показывает худшую динамику из остальных ввиду внезапной остановки торгов швейцарским франком, произошедшей ранее.
Все как в банке — пять выпусков гособлигаций с ежемесячными выплатами
Стоимость портфеля федеральных облигаций за месяц сократилась еще на 3,75%, сохранив понижательную динамику прошлых месяцев. Общий рублевый объем портфеля на конец октября — 192,1 тыс. рублей.
Хотя поднятие ставки ЦБ РФ до 21% на последнем заседании не стало для рынка сюрпризом, прогнозы, которые ЦБ пересмотрел относительно инфляции и ставки, выглядели как более жесткая риторика по ДКП. Всё это нашло отражение в котировках ОФЗ, снизившихся для повышения потенциальной доходности инвесторов.
Крупные компании, а не Минфин — пять выпусков корпоративных облигаций
Динамика портфеля корпоративных облигаций оказалась более сдержанной — его совокупная стоимость по результатам октября снизилась только на 1,6%, до 245,9 тыс. рублей.
Купонный доход, который поступил от облигаций, можно реинвестировать в бумаги «Роснефти», поскольку в них более долгий срок и выше потенциал на восстановление в случае начала снижения ставки.
Нет лучшей доли, чем в доле — акции российских «голубых фишек»
Негативная реакция рынка российских акций на макроэкономические результаты продолжилась, в результате чего стоимость активов в портфеле акций первого эшелона упала на 9,7%. Но общий показатель снизился до уровня 248 тыс. рублей, что остается одним из лучших показателей среди всех категорий.
Пока ставка находится на высоких уровнях и есть ограничения на движения капитала, факторов роста рынка не так много. Эксперты называют один из вариантов роста, при более высокой инфляции, когда депозиты перестанут спасать капитал от нее. Но этот сценарий пока что выглядит как критический.
Глаза боятся, а руки делают — спекулятивные акции с высоким потенциалом
Рынок низколиквидных акций также пострадал от медвежьих настроений на Мосбирже. По итогам октября их стоимость снизилась на 14,7%, после чего совокупная стоимость акций второго и третьего эшелонов в портфеле снизилась до 299,7 тыс. рублей.
Более быстрое падение котировок в этом портфеле объясняется именно низкой ликвидностью самих инструментов. Инвесторам, покупающим такие бумаги в надежде на стремительный и кратный рост, нужно понимать, что при понижательной динамике их котировки будут выглядеть хуже рынка.
Мнения аналитиков, представленные в данном материале, а также описанные примеры портфелей не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).