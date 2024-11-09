Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют

«Для нас цифровая валюта — это одна из новейших инициатив Центрального банка, и это также часть платформы для управления финансовыми операциями… Мы можем сотрудничать с российским правительством для обмена опытом, ошибками и достижениями, чтобы у нас была прочная база для дальнейшего развития» , — заявила помощник президента Нигерии на первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка.