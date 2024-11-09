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Нигерия готова к сотрудничеству с Россией в сфере цифровых валют

СИРИУС, 9 ноя — РИА Новости. Россия и Нигерия могут обмениваться опытом внедрения цифровых валют для укрепления сотрудничества, заявила РИА Новости старший специальный помощник президента Нигерии Aбиодун Эссиет.

Источник: РИА "Новости"

«Для нас цифровая валюта — это одна из новейших инициатив Центрального банка, и это также часть платформы для управления финансовыми операциями… Мы можем сотрудничать с российским правительством для обмена опытом, ошибками и достижениями, чтобы у нас была прочная база для дальнейшего развития» , — заявила помощник президента Нигерии на первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка.

Нигерия первой из африканских стран внедрила цифровую валюту (eNaira) в дополнение к традиционной найре в 2021 году. ЦБ РФ в настоящее время работает над внедрением цифрового рубля наряду с уже существующими форматами национальной валюты.