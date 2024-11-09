Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере

«Медиана предлагаемой зарплаты, DevOps-инженер — 234 400 рублей (на 3% больше, чем год назад). Медиана предлагаемой зарплаты, дата-сайентист — 213 100 рублей (на 3% меньше). Медиана предлагаемой зарплаты, программист, разработчик — 147 800 рублей (на 6% больше)», — говорится в статистике.
Согласно этим данным, медианная зарплата бизнес-аналитиков составляет 117,4 тысячи рублей с уменьшением ее размера на 2% по сравнению с прошлым годом, а гейм-дизайнеров — 113,4 тысячи рублей с ростом её уровня на 42%. Это наибольшее увеличение среди IT-профессий в топ-10 по уровню дохода.
Меньшую зарплату в десятке самых высоких получают сетевые инженеры — 89,5 тысячи рублей, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Аналитик зарабатывает 92,3 тысячи рублей — на 18% больше, чем в прошлом году, а менеджер продукта на 16% — 112,4 тысячи рублей.
По данным сервиса, наибольшее уменьшение заработка в топе у аналитика данных — на 8%, со 120 до 111 тысяч рублей. Методологи же остались практически на том же уровне с медианной зарплатой в 100 тысяч рублей и приростом всего в 2% (от 97,9 тысячи рублей).