Названы самые высокие зарплаты в IT-сфере

По данным сервиса, наибольшее уменьшение заработка в топе у аналитика данных — на 8%, со 120 до 111 тысяч рублей. Методологи же остались практически на том же уровне с медианной зарплатой в 100 тысяч рублей и приростом всего в 2% (от 97,9 тысячи рублей).