Эксперт дала советы по избежанию финансовых ловушек с микрозаймами

«Вы, возможно, решите взять небольшую сумму, а в итоге будете выплачивать огромные проценты или сталкиваться с недобросовестными требованиями», — предупредила она.
Эксперт объяснила, что микрозаймы и потребительские кредиты имеют общую основу — это займы под проценты. Но ключевые различия заключаются в условиях их предоставления. Банковские кредиты требуют подтверждения доходов и предоставления залогов, в то время как микрозаймы доступны почти любому человеку, даже без трудоустройства.
«Кажется, что это плюс, но на деле такие займы оказываются значительно дороже и более опасны. Их обычно берут на краткосрочные нужды, но высокие проценты могут поставить заемщика в долговую яму. Это “игла”, которая втягивает людей в постоянное заимствование. Каждый новый заем создает ощущение недостатка средств, и это порочный круг», — уточнила Волкова.
Она отметила, что микрофинансовые организации (МФО) часто предлагают дополнительные услуги, такие как страхование жизни или юридические консультации, которые могут удвоить сумму займа. Важно проверить, на что именно вы соглашаетесь, особенно если условия договора написаны мелким шрифтом.
«Недобросовестные компании часто действуют незаконно. Перед подписанием договора убедитесь, что организация внесена в реестр Центрального банка России. Легальные МФО всегда помечены синим кружочком с галочкой в поисковых системах», — пояснила эксперт.
Волкова указала, что некоторые организации умышленно создают сложности с погашением долга — от неработающих сайтов до сбоя мобильных приложений. Каждый день просрочки — это дополнительный доход для МФО. Чтобы избежать таких проблем, сохраняйте реквизиты компании и платите напрямую по ним.
По ее словам, недобросовестные МФО используют еще одну уловку, чтобы обмануть клиентов, — многочисленные скрытые пункты договора как дополнительные комиссии и пени.
«Всегда есть другие пути, которые можно рассмотреть, прежде чем обращаться в МФО, — например, обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Займы у близких людей без процентов — это самый простой и безопасный способ. Также можно взять банковский кредит. Если ваша кредитная история не испорчена, стоит рассмотреть этот вариант. Банковский кредит, хотя и требует больше документов, предлагает более низкие проценты. Кроме того, есть вариант отказаться от ненужной покупки. Иногда лучше пересмотреть свои расходы и доходы, продать что-то ненужное или отложить покупку», — заключила Волкова.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам РФ с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Это касается кредитных и микрофинансовых организаций. Документ был разработан с целью борьбы с мошенниками.