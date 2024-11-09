Эксперт дала советы по избежанию финансовых ловушек с микрозаймами

«Всегда есть другие пути, которые можно рассмотреть, прежде чем обращаться в МФО, — например, обратиться за помощью к родственникам или друзьям. Займы у близких людей без процентов — это самый простой и безопасный способ. Также можно взять банковский кредит. Если ваша кредитная история не испорчена, стоит рассмотреть этот вариант. Банковский кредит, хотя и требует больше документов, предлагает более низкие проценты. Кроме того, есть вариант отказаться от ненужной покупки. Иногда лучше пересмотреть свои расходы и доходы, продать что-то ненужное или отложить покупку», — заключила Волкова.