Доллар. Как зеленая бумажка стала главной валютой мира?

Но почему же укреплению этой валюты придают такое значение экономисты по всему миру? Почему именно курс доллара, а не, скажем, бразильского реала или монгольского тугрика, ежедневно попадает в мировые заголовки?
А дело в том, что доллар уже больше 70 лет является главной валютой в мире. На его долю приходится более 50% всех международных расчетов. И все это несмотря на то, что доллар обеспечен не физическими активами, а лишь обещанием правительства США вернуть долги.
И на этом фоне бытует мнение, что рано или поздно глобальные привычки изменятся, и ошеломительный успех доллара может смениться повсеместным отказом от него и переходом на другие валюты. Тем более, что на международной финансовой арене, казалось бы, уже появился достойный соперник доллара — китайский юань (и MP уже готовит ликбез по экономике Китая).
Давайте же разбираться: так ли это? А заодно посмотрим на ситуацию через призму истории и выясним, как доллар сумел взять пальму первенства и сможет ли какая-нибудь другая валюта заменить американскую в ближайшем будущем.
Главные по долгам
C 19 века доллар США был привязан к драгоценным металлам (сначала к серебру, а затем и к золоту). То есть отчеканить монет в стране могли ровно столько, сколько у правительства было запасов драгметаллов.
Бумажные доллары появились лишь по окончании Гражданской войны 1861 года, и, разумеется, каждая купюра была эквивалентом монеты из драгметалла. То есть любой желающий мог прийти в банк и обменять бумажный доллар на определенное количество металла.
Все изменилось в Первую мировую, когда США начали печатать больше денег, чем позволяли золотовалютные резервы. Это, конечно, подразумевало огромный риск. Представим, что случился некий кризис, и все банки собрали свои бумажные доллары и пришли к порогу здания правительства, чтобы обменять их на металл. Фиаско! Это кризис ликвидности и, по сути, дефолт.
Именно так и произошло: требовались дополнительные денежные средства, но обеспечения в виде драгоценных металлов не хватало. На помощь пришел известный банкир Дж. П. Морган, который реализовывал план по покупке золота для США взамен на государственные облигации.
Несмотря на все неурядицы, игра стоила свеч. В результате США смогли напечатать деньги для производства значительного объема оружия, чтобы продать его своим европейским союзникам. Объем экспорта Штатов во время войны вырос в 9 раз.
А вот денег на покупку оружия за наличные здесь и сейчас у европейских союзников попросту не было. Тогда Штаты щедро пририсовывали им задолженность. Само собой, в долларах. Только за 3 года войны Штаты одолжили союзникам более $10 млрд.
К концу Первой мировой войны суммарный экспорт США в Европу вырос на $2,5 млрд, а долг европейцев составил более $12 млрд.
Долги собирать — в гору таскать
Первая мировая война закончилась, а США только начинали свою кредитную экспансию. И если до этого Штаты кредитовали союзников, то теперь начали щедро выдавать займы бывшим противникам.
Проигравшая Германия должна была выплатить репарации и восстановить собственную экономику, но в разрушенной стране денег, само собой, не было. И правительство запустило печатный станок на всю катушку. Это тут же привело к гиперинфляции.
Очень подробно о том, что такое гиперинфляция, вы можете прочитать по этой ссылке
В ноябре 1923 года 200 млрд немецких марок стоили меньше 5 американских центов. Немцы буквально ходили за хлебом с тележкой, наполненной деньгами!
В такой экономической ситуации Германии ничего не оставалось, кроме как занимать. И львиная доля долгов, как вы понимаете, пришлась именно на США, которые кредитовали правительство Германии в долларах, что позволило немцам приостановить собственный печатный станок. Гиперинфляция в Германии начала сходить на нет. А доллар еще прочнее укрепился на мировой финансовой арене.
Не все коту масленица
Пока истерзанная войной Европа переживала шок и пыталась хоть как-то жить дальше, США, заработавшие на войне, были на подъеме.
Мощное производство, отточенный до автоматизма конвейер быстро перестроился с военных товаров на гражданские. Строились новые заводы, создавались рабочие места.
Семимильными шагами рос доход на душу населения, увеличивалась эффективность производства. К 1929 году рост валового национального продукта (ВНП) составил 40% относительно начала 1920-х, а промышленного производства — 70%.
А потом случилась Великая депрессия — событие, с которым до сих пор сравнивают мировые финансовые кризисы, и скоро MP непременно сделает текст об этом. А пока нам важно знать лишь то, что за первые 3 года Великой депрессии промышленное производство в США упало на 46%, потому что производители вынуждены были сокращать объемы выпуска продукции. Росла и безработица: в 1933 году без работы осталась четверть американцев.
Но нет худа без добра. Доллар даже во время Великой депрессии продолжал экспансию. Спроса на такое количество товаров в США в кризис просто не могло быть. Страна начала искать новые рынки сбыта. Продавали даже в СССР, хотя власть большевиков официально так и не признали. Тем не менее, во вторую пятилетку (1933−1937 гг.) множество заводов в СССР были построены в том числе на кредиты от американцев.
Кому война, а кому мать родна
Во время Второй мировой войны для США фактически повторился сценарий Первой мировой. Снова заработало военное производство, наладили экспорт и кредитование союзников.
Согласно теории Адама Смита (да-да, того самого, которого читал Евгений Онегин), на длинном горизонте экономически побеждает страна, максимально изолированная от внешних конфликтов.
В США военные действия не велись, и тут было гораздо безопаснее хранить золото. Все это понимали, и в Америку сначала эвакуировали золотой резерв Норвегии, а затем и золото, отвоеванное у немцев союзными войсками.
Словом, именно в США хлынул весь мировой капитал, поскольку там было безопаснее всего. Таким образом в распоряжении у Штатов появилось много денег, которыми… кредитовали Европу. Если точнее, Штаты строили военную технику, отправляли в Европу и записывали на свой счет требования к европейцам. Называлась такая система ленд-лизом — дословно: давать взаймы, сдавать в аренду.
Вот и получилось, что страны Европы оказались должны Штатам около $320 млрд. А в чем был записан долг? Бинго! В долларах!
Все это привело к тому, что в 1944 году на курорте Бреттон-Вудс в штате Нью-Гэмпшир, США состоялась валютно-финансовая конференция, на которой за долларом официально закрепили статус мировой резервной валюты.
Все валюты мира оказались привязаны к доллару, который, в свою очередь, привязывался к золоту по фиксированному курсу — $35 за тройскую унцию.
К 1947 году золотой запас США снова вырос практически в 2 раза — уже до $24,4 млрд, а это более 70% общего запаса золота всех капиталистических стран на тот момент.
Жадность фраера сгубила
Мы бы и сегодня не знали, что такое валютные рынки, и отталкивались от курса доллара к золоту. Но случилось то, что должно было произойти рано или поздно.
Обеспечение валюты золотом, как мы уже сказали, работает так: правительство обязуется в обмен на купюру выдать тебе определенное количество металла. И это удобно до того момента, пока государству не требуется больше денег, чем у него есть золота.
Теперь следите за руками.
После Второй мировой американцы стали активнее закупать импортные товары, что привело к дефициту платежного баланса. Дабы восполнить его, американский ЦБ выбрал самый простой путь: начал активно печатать доллары.
Долларов Штатам требовалось много: и на войну во Вьетнаме, и на борьбу с СССР, и на космические программы… Объем эмиссии доллара рос, и к 1960-м объем его в обороте оказался больше, чем золотой запас. А это подрывало положение Бреттон-Вудской валютной системы.
Первой не выдержала Франция и вывезла все свое золото из США, отправив назад корабли, груженные долларами. Заразительному примеру последовали и другие европейские страны. И Штаты обернуться не успели, как в золотых хранилищах ФРС запас золота сократился вдвое.
Что же сделали американцы? Показали всему миру, что такое нахальство! В 1971 году президент Никсон просто взял и отменил золотое обеспечение доллара. И с тех пор обеспечением для банкнот стало… честное слово ФРС. Да, буквально ФРС говорит тебе: «Я обязуюсь сделать так, что на эту бумажку ты купишь себе хлеба».
И этому примеру, в конце концов, последовали остальные страны. В 1976 году состоялся международный финансовый форум на Ямайке, где страны-участницы сошлись на том, что больше никакой жесткой привязки курсов валют не будет.
Взаимная стоимость доллара и национальных валют должна определяться в ходе валютных торгов на валютном рынке. Эта система работает по сей день.
Почему не получилось и еще долго не получится отказаться от доллара?
Уже к 1970-м годам на доллар приходилось более 50% торговых сделок в мире. И отказ от американской валюты спровоцировал бы сильнейший мировой экономический кризис.
И сегодня ровно та же ситуация. Доля доллара в международных расчетах в декабре 2023 года составила 47,5%. То есть с той самой конференции на Ямайке мало что изменилось. Доллар по-прежнему на коне. И вот почему.
Расчет в долларах — полувековая привычка. Но постепенно с долларовой иглы начинают слезать немало стран. Хоть иногда и вынуждено, как Россия, где из-за западных санкций ограничено поступление доллара и евро в страну. Это создает риски их дефицита. Россия переходит на валюты дружественных стран, и только за 11 месяцев 2023-го доля доллара и евро в расчетах страны за экспорт уменьшилась почти в 2 раза — до 26,8%. В то же время доля юаня выросла до 33%. Однако крупнейшие западные экономики и их азиатские партнеры продолжают использовать преимущественно доллары и евро в своей внешней торговле.
Необходимость хранить доллары в золотовалютных резервах сохранилась во многих странах. Если, допустим, половина торговли страны происходит в долларах, то ей нужно держать в них же 50% золотовалютных резервов. Главная задача золота — поддерживать возможность импортировать товары, если что-то случится. По данным МВФ, во 2 квартале 2023 года доля официальных валютных резервов, размещенных в долларах США, составила 58,9%. Отказ от доллара будет болезненным для экономик этих государств.
Вера в устойчивость экономики США. Даже несмотря на то, что доллар не подкреплен золотом, он по-прежнему остается валютой сверхдержавы, одной из сильнейших экономик мира. В 2023 году доля Штатов в мировом ВВП составила 24,4%.
Можно возразить, что экономика Китая наступает на пятки американцам. К тому же, по оценкам межбанковской системы SWIFT, юань стал второй расчетной валютой в мире после доллара осенью 2023 года. Но вера в устойчивость юаня, свободу транзакций с этой валютой в разы меньше.
Случится ли дедолларизация?
В ближайшее время это вряд ли возможно. Все по тем же вышеизложенным причинам: компании преимущественно выбирают доллар в качестве нейтральной валюты для расчетов.
Прочие национальные валюты проигрывают на международной арене, поскольку могут колебаться и поставить одну из сторон сделки в невыгодное положение.
Использовать юань или евро, конечно, можно, но издержки могут увеличиться, а время операции вырасти, что также негативно отразится на росте цен и мировой инфляции.
А что будет дальше — загадывать не беремся. Однако история учит, что ни одна валюта не может доминировать на мировом рынке вечно. Кроме того, нужно понимать, что главенство мировой валюты определяется долей не только в резервах ЦБ (хотя бы потому что ЦБ не всегда существовали), но и в обороте мировой торговли.
Статья подготовлена аналитиками Market Power специально для проекта Финансы Mail
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».