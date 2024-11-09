Доллар. Как зеленая бумажка стала главной валютой мира?

А что будет дальше — загадывать не беремся. Однако история учит, что ни одна валюта не может доминировать на мировом рынке вечно. Кроме того, нужно понимать, что главенство мировой валюты определяется долей не только в резервах ЦБ (хотя бы потому что ЦБ не всегда существовали), но и в обороте мировой торговли.